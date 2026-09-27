Der Abwehrspieler ist voll des Lobes für den neuen Bundestrainer.

Jürgen Klopp will die deutsche Fußball-Nation wieder „anzünden“ – bei seiner Mannschaft ist ihm das offenbar auf Anhieb gelungen. „Als wir die Eingangsbesprechung hatten, sind alle danach rausgegangen und dachten sich: Okay, wir gehen jetzt gemeinsam durchs Feuer!“, berichtete Abwehr-Routinier Jonathan Tah vor dem zweiten Klopp-Spiel in der Nations League in Augsburg gegen Griechenland (20.45 Uhr/ARD).

Klopp bringt Spaß und Siegeswillen

„Das schafft er einfach, in der Mannschaft auszulösen“, führte Tah aus, „das hat man ja auch in der Vergangenheit gesehen. Deswegen war er auch so erfolgreich, weil er unter anderem das sehr, sehr gut kann.“ Darüber hinaus bringe Motivationskünstler Klopp einen riesigen Erfahrungsschatz mit und vermittle seiner Elf einen „Mix aus Spaß und Leidenschaft und diesem absoluten Siegeswillen“.

All dies wirke sich bereits aus. „Wir hatten jetzt nicht extrem viel Zeit, aber ich glaube man merkt die positive Energie, die der Trainer und auch das Trainerteam reinbringen“, schwärmte Tah: „Das hilft uns als Mannschaft, auch den neuen Spielern, mit einem guten Gefühl zu starten und zu spüren, dass es zwar um Leistung geht und darum, für Deutschland alles reinzuhauen – aber gleichzeitig auch darum, Spaß dabei zu haben. Diesen Spaß und diese Leidenschaft bringt der Coach einfach mit.“

Hilft es den Profis nach der abermals blamablen WM auch, dass sich vieles auf den Trainer fokussiert? „Am Ende stehen natürlich trotzdem wir auf dem Platz und müssen das umsetzen, was der Trainer von uns fordert“, betonte Tah: „Ich sehe die Verantwortung bei uns Spielern. Wir sind diejenigen, die eine Performance bieten müssen.“

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