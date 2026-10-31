Pokal-Krimi mit sieben Toren

Die Berlinerinnen drehen beim Torfestival in Hamburg einen 0:2-Rückstand, der 1. FC Köln schaltet RB Leipzig glanzlos aus.

Union Berlin und der 1. FC Köln sind im DFB-Pokal der Frauen ins Viertelfinale eingezogen. Union erkämpfte beim schnellen und spektakulären Wiedersehen mit dem Hamburger SV nach 0:2-Rückstand und in Unterzahl ein 4:3 (3:3, 0:2) nach Verlängerung, die Kölnerinnen setzten sich im Achtelfinale mit 1:0 (1:0) gegen RB Leipzig durch.

Wie sechs Tage zuvor beim turbulenten 4:4 im Bundesliga-Duell verspielte der HSV im Volkspark seinen Vorsprung, den Camilla Linberg (10.) und Paulina Bartz (33.) erzielt hatten. Jella Veit (68.) und Judit Pujols (72.) per direktem Freistoß aus rund 18 Metern glichen aus.

Nele Bauereisen führte Union Berlin ins Pokal-Viertelfinale Nele Bauereisen führte Union Berlin ins Pokal-Viertelfinale © IMAGO/Hartenfelser

Bauereisen führt Union Berlin ins Viertelfinale

Nele Bauereisen (80.) sorgte für die Union-Führung, die Jonna Wrede mit einem Traumtor aber aus rund 30 Metern (90.+4) wieder egalisierte. Nach Gelb-Rot gegen Samantha Steuerwald (100.) schoss erneut Bauereisen (113.) das Team von Trainerin Marie-Louise Eta zur Premiere in der Runde der letzten acht.

In Köln lebt der Traum vom Pokalfinale im eigenen Stadion dank Pauline Bremer weiter. Die Stürmerin ließ die Gastgeberinnen mit ihrem Kopfballtor (35.) jubeln. Das Viertelfinale wird erst am 10./11. März gespielt, das Pokalfinale in Köln steigt am 17. Mai.