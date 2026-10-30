VfB-Frauen erstmals im Pokal-Viertelfinale

Die SGS Essen hatte 2014 und 2020 noch das Finale erreicht, jetzt ist in Stuttgart Endstation.

Die Frauen des VfB Stuttgart haben erstmals das Viertelfinale des DFB-Pokals erreicht. Die Mannschaft von Cheftrainer Nico Schneck bezwang den zweimaligen Finalisten und heutigen Zweitligisten SGS Essen im eigenen Stadion 3:0 (2:0). Rosa Rückert (19.), Verena Wieder (42.) und Greta Stegemann (68.) trafen für den Erstliga-Aufsteiger.

Essen war in der vergangenen Saison nach 22 Jahren Erstklassigkeit abgestiegen. 2014 und 2020 hatte das Team jeweils das Endspiel erreicht, in beiden Fällen aber verloren.