Mainz: Zentner-Rückkehr deutet sich an

Der zuletzt verletzte FSV-Stammtorwart könnte im Pokal sein Comeback feiern.

Bei Fußball-Bundesligist FSV Mainz 05 deutet sich die Rückkehr von Stammtorwart Robin Zentner an.

„Ich glaube schon, dass der erste Schritt der auf die Bank ist“, sagte Trainer Urs Fischer am Montag mit Blick auf das DFB-Pokalspiel am Dienstag (18.00 Uhr) beim Zweitligisten VfL Bochum: „Aber wenn wir das Gefühl haben, dass er soweit ist und beginnen muss, werden wir uns so entscheiden.“

Zentner, der am Mittwoch seinen 32. Geburtstag feiert, fehlte wegen einer Handverletzung seit Mitte September. Er wurde in diesem Zeitraum von Neuzugang Alexander Schwolow ersetzt.

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