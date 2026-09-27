DFB-Pokal: Bayern-Frauen nach Zitterpartie weiter

Die Frauen des FC Bayern München kämpfen sich bei Borussia Mönchengladbach in die nächste Runde des DFB-Pokals. Auch Bayer Leverkusen quält sich, die übrigen Bundeslisten ziehen souverän ins Achtelfinale ein.

Nach dem Dämpfer beim Champions-League-Auftakt gegen Manchester City (2:2) haben die Fußballerinnen des FC Bayern im DFB-Pokal nur mit Mühe eine Blamage abgewendet. Die Titelverteidigerinnen gewannen ihre Erstrundenpartie bei Zweitligist Borussia Mönchengladbach knapp mit 2:1 (0:1). Die weiteren Bundesliga-Teams zogen souverän ins Achtelfinale ein, lediglich Bayer Leverkusen musste in die Verlängerung.

Die Münchnerinnen, die beim Tabellenzehnten der 2. Liga mit einer B-Elf ohne Giulia Gwinn, Klara Bühl und Pernille Harder begannen, taten sich zunächst schwer. Luca Graf erzielte nach einer Ecke per Kopf die Führung für Mönchengladbach (45.+2). Der Ausgleich fiel erst in der 74. Minute durch Vanessa Gilles. Wenig später traf die Kanadierin nach einer Ecke erneut (80.).

DFB-Pokal: Favoriten setzen sich durch

Die Vizemeisterinnen vom VfL Wolfsburg gaben sich derweil beim 6:0 (3:0) beim Zweitligisten SC Sand keine Blöße. Die Treffer erzielten Ella Peddemors (17./46.), Svenja Huth (26./53.), Camilla Küver (36.) und Lena Lattwein (64.).

Eintracht Frankfurt siegte durch Tore von Danique Tolhoek (13./65.), Larissa Mühlhaus (19./53.), Vivienne Lia (68.) und Amanda Ilestedt (90.+5) mit 6:1 (3:0) beim Regionalligisten Karlsruher SC. Marie Steiner (28./38.) legte mit einem Doppelpack den Grundstein für den 4:1 (2:0)-Erfolg der TSG Hoffenheim bei der SpVgg Greuther Fürth.

Schwierigkeiten hingegen hatte Leverkusen, das sich erst in der Verlängerung mit 2:0 (0:0, 0:0) bei Viktoria Berlin durchsetzte. In den weiteren Partien am Nachmittag schlug der 1. FC Nürnberg den ATS Buntentor bei einem Schützenfest mit 10:0 (2:0), Union Berlin triumphierte gegen den FC Magdeburg mit 5:0 (3:0). Viertligist und Underdog Blau-Gelb Marburg unterlag RB Leipzig mit 0:2 (0:2), die SGS Essen bezwang Regionalligist Schalke 04 mit 4:1 (2:1).

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