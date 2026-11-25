Die Nationaltorhüterin denkt mit 36 Jahren noch lange nicht ans Aufhören.

Die WM in Brasilien ist für Nationaltorhüterin Ann-Katrin Berger das nächste große Highlight, ihre Fußballkarriere möchte die 36-Jährige aber bis zur Heim-EM 2029 fortsetzen. „Ich habe für zweieinhalb Jahre unterschrieben“, sagte Berger nach der Ankunft des DFB-Teams in Rio de Janeiro über ihren überraschenden Wechsel zu Union Berlin.

„Ich habe das Gefühl, dass ich das noch durchziehen kann. Toi, toi, toi, dass nichts passiert“, fügte sie in der Medienrunde am Mittwoch an. Am Montag hatte der Bundesliga-Neunte als Transfercoup verkündet, dass Berger ab dem neuen Jahr für Union aufläuft. Nach zwölf titelreichen Jahren im Ausland, zuletzt bei Gotham FC in den USA, kehrt sie in die Bundesliga zurück, wo sie 2014 zuletzt für Turbine Potsdam spielte.

Es gehe ihr dabei zum einen darum, die Rückkehr nach Hause „zu genießen“ und näher bei der Familie zu sein. Zum anderen will Berger dazu beitragen, die „Bundesliga wieder interessanter zu machen“. Und sportlich ihre Rolle als deutsche Nummer eins verteidigen.

Denn auf ihrer Rolle als gefeierte EM- und Olympiaheldin ruht Berger sich ohnehin nicht aus: „Für mich bin ich nie immer die klare Nummer eins, egal wo ich hingehe, in meinem Verein oder auch hier bei der Nationalmannschaft.“

In Brasilien wächst nun die Vorfreude auf die WM 2027 (24. Juni bis 25. Juli), zur Aktivierung nach der langen Reise ging es nach der Ankunft gleich an die Copacabana. „Wir werden auch richtig viel Vorfreude auf die WM im nächsten Jahr auf jeden Fall bekommen“, sagte Berger.

Als Vorgeschmack auf die Titeljagd am Zuckerhut testet die Auswahl von Bundestrainer Christian Wück zum Jahresabschluss gegen Argentinien in La Plata (30. November, 0.15 Uhr/ZDF) sowie gegen Peru (4. Dezember, 22.15 Uhr/ARD) in Rio.