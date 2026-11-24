Vor der Abreise nach Südamerika erreichen Bundestrainer Christian Wück mehrere Absagen.

Nächster Ausfall bei den DFB-Frauen: Auch Laura Freigang verpasst die Südamerika-Reise der deutschen Fußballerinnen. Grund dafür ist ein grippaler Infekt bei der Angreiferin von Eintracht Frankfurt. Das gab der DFB vor der Abreise am Dienstag bekannt. Für Bundestrainer Christian Wück ist es bereits die dritte Absage, für Freigang nominierte er Shekiera Martinez (Tottenham Hotspur) nach.

Zuvor hatten bereits die Wolfsburgerin Sophia Kleinherne (muskuläre Probleme) und Lisa Baum vom FC Arsenal (Zusammenbruch am Wochenende) ihre Teilnahme am Lehrgang abgesagt. Für das Duo rückten Alara Sehitler (Bayern München) und Sarai Linder (VfL Wolfsburg) nach. Eigentlich sollte Freigang eine weitere Chance im Nationaltrikot erhalten – obwohl der Frankfurterin wegen drei Meldeversäumnissen im Zusammenhang mit Dopingkontrollen eine Sperre droht.

Das DFB-Team trifft sich am Dienstag in Frankfurt/Main und reist von dort am Abend weiter nach Rio de Janeiro. Dort beginnt die Vorbereitung auf die Länderspiele zum Jahresabschluss gegen Argentinien in La Plata (30. November, 0.15 Uhr/ZDF) sowie gegen Peru (4. Dezember, 22.15 Uhr/ARD) in Rio. Die Südamerika-Reise dient als Vorgeschmack für die WM im kommenden Jahr in Brasilien (24. Juni bis 25. Juli).