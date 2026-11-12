Diese Aktion lässt Fußball-Herzen höher schlagen. Fans der deutschen Frauen-Nationalmannschaft dürfen in Rio kostenlos in Stadion.

Fußball-Fans können das Länderspiel der deutschen Frauen-Nationalmannschaft in Rio de Janeiro gegen Peru am 4. Dezember kostenlos besuchen.

Wie der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mitteilte, können rund 10.000 Zuschauer die Partie im Estádio São Januário (22.15 Uhr MEZ) im Norden der Stadt ohne Ticket verfolgen, der Zutritt erfolgt nach dem Prinzip „first come, first served“. Ab Stadionöffnung um 16.15 Uhr Ortszeit können Fans über die Drehkreuze eintreten, bis die Gesamtkapazität erreicht ist.

Jule Brand trifft mit dem DFB-Team in Rio auf Peru Jule Brand trifft mit dem DFB-Team in Rio auf Peru © IMAGO/HMB-Media

DFB-Frauen treffen auf Argentinien und Peru

Die Mannschaft von Bundestrainer Christian Wück trifft im Rahmen der Südamerikareise zunächst am 30. November (MEZ) in La Plata auf Gastgeber Argentinien und reist dann weiter in die brasilianische Metropole.

Im letzten Länderspielfenster des Jahres will sich die DFB-Auswahl bereits ein gutes Gefühl mit Blick auf die WM im kommenden Sommer (24. Juni bis 25. Juli) in Brasilien holen.

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