Fußball-Musical „Kick Like A Woman“ feiert Premiere in Köln

Die Inszenierung ist eine Hommage an den ersten inoffiziellen WM-Titel der Frauen.

1981 schrieben die Fußballerinnen der SSG 09 Bergisch Gladbach als erste „Weltmeisterinnen“ Geschichte, 45 Jahre später wird dem historischen Meilenstein noch einmal Leben eingehaucht – auf der Theaterbühne in Form des Musicals „Kick Like a Woman“. Die Inszenierung von Autorin Constanze Behrends feiert am Donnerstag Weltpremiere in Köln.

„Es ist toll, was die Schauspieler auf die Bühne bringen. So viel Action, so wie wir früher waren“, sagte Anne Trabant-Haarbach, Spielerin und Trainerin der damaligen Mannschaft, dem SID. Sie sei „stolz darauf, dass uns nach dieser langen Zeit eine gewisse Aufmerksamkeit, die uns nie zuteil worden ist, geschenkt wird“, sagte auch Hannelore Geilen, Torhüterin des Teams.

Rückblick: 1981 erhält der Deutsche Fußball-Bund (DFB) eine Einladung für das „Women’s World Invitational Tournament“, dem Vorgänger der offiziellen Weltmeisterschaft, und steht vor einem Problem – denn eine Nationalmannschaft gibt es noch nicht. Stellvertretend werden die amtierenden deutschen Meisterinnen aus Bergisch Gladbach zum Turnier nach Taiwan geschickt. Das Ergebnis: Der erste, wenn auch inoffizielle WM-Titel für Deutschland und die Gründung der Nationalmannschaft.

Es sei „eine feministische Meisterleistung, was sie damals geschafft haben – nicht nur für den Fußball“, sagte Behrends, die das „Wunder von Taipeh“ für die Bühne inszeniert hat. Die Autorin hofft, damit eine „große Flagge“ zu hissen: „Die wichtigste Botschaft ist: ‚Fußball ist für alle'“. Gelingen soll dies durch die Verbindung zwischen Thema und Darstellungsform. „Fußball ist ja nicht umsonst so beliebt, weil es einfach viele Emotionen auslöst. Dafür ist Musical die beste Form, weil es eine Dimension mehr hat als das normale Theater“, erklärte Behrends: „Einen Ball hin und her zu kicken, hätte niemals den Effekt, wie wenn eine ganze Gruppe eine Choreografie tanzt.“