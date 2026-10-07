Die 19-Jährige Lisa Baum wurde von Bundestrainer Christian Wück erstmals berufen. Vor dem möglichen Debüt denkt die Newcomerin vom FC Arsenal an ihren verstorbenen Bruder.

Ihr traumhafter Aufstieg in den vergangenen Monaten hat Newcomerin Lisa Baum in Windeseile bis ins Fußball-Nationalteam geführt.

„Mein Kindheitstraum ist in Erfüllung gegangen“, sagte die 19-Jährige bei ihrer ersten DFB-Medienrunde am Mittwoch: „Über meine erste Nominierung habe ich mich sehr, sehr gefreut.“

Baum glänzt bei Arsenal-Debüt

Im Sommer war die Offensivkraft mit dem starken linken Fuß als eine der teuersten deutschen Spielerinnen für 600.000 Euro von RB Leipzig zum FC Arsenal gewechselt. Sie avancierte bei den hochkarätig besetzten Gunners sogar gleich zur Stammkraft. „Arsenal ist einfach ein Topklub. Ich wurde sehr herzlich aufgenommen und habe mich sehr wohl gefühlt von Tag eins“, berichtete Baum von ihren ersten Eindrücken in London.

Zwei Tore in fünf Liga-Spielen erzielte sie bereits und verdiente sich die erste Nominierung durch Bundestrainer Christian Wück. In den Testspielen in Karlsruhe gegen Australien am Freitag (20.30 Uhr/ZDF) oder vier Tage darauf in Bremen gegen Japan (17.45 Uhr/ARD) zum Start in die WM-Saison könnte die in Tansania geborene Baum erstmals für die DFB-Frauen auflaufen.

Ihr Bruder war 2022 bei einem Autounfall ums Leben gekommen

Sicher ist: Auch bei diesem Meilenstein wird sie an ihren verstorbenen Bruder Dennis denken. „Ich habe jedes Spiel ein Tape an meinem linken Handgelenk, so habe ich ihn halt immer bei mir“, sagte Baum.

„Ich werde den Moment mit ihm auf jeden Fall sehr, sehr genießen und hoffe, dass er es auch sieht.“ Ihr Bruder war 2022 im Alter von nur 17 Jahren bei einem Autounfall ums Leben gekommen.

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