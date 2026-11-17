Keine Spielerin soll in den Tests gegen Argentinien und Peru durchspielen: Bundestrainer Christian Wück reagiert damit auf die Sorgen der Klubs.

Bundestrainer Christian Wück will bei der Südamerika-Tour der deutschen Fußballerinnen Rücksicht auf die hohe Belastung nehmen. Angesichts der Bedenken in den Vereinen könne man sich darauf verlassen, dass keine Spielerin in den Länderspielen in Argentinien (30. November, 0.15 Uhr/ZDF) und gegen Peru (4. Dezember, 22.15 Uhr/ARD) in Rio de Janeiro „die kompletten Minuten“ spielen werde. Es gehe auch darum, „dass wir fitte Spielerinnen zurück in die Vereine bekommen“.

Wück gab zu, dass die Strapazen beim Testlauf für die WM 2027 in Brasilien „nicht ideal“ seien: „Aber was ist in unserer Welt schon ideal?“ Er hob den „sehr verständnisvollen“ Austausch mit den Klubverantwortlichen hervor. „Es ist ein Geben und Nehmen. Jeder muss Kompromisse eingehen. Wir haben es gut darlegen können, warum wir die Reise machen“, sagte der 53-Jährige.

Christian Wück testet mit den DFB-Frauen in Südamerika Christian Wück testet mit den DFB-Frauen in Südamerika © AFP/SID/FABRICE COFFRINI

Bayern-Sportdirektorin Rech prangert hohe Belastung an

Bayern Münchens Sportdirektorin Bianca Rech hatte zwar Verständnis für die Reise gezeigt, aber generell mit Sorge auf die hohe Belastung geblickt. Ob es ideal sei? „Natürlich nicht, aber wir haben einen guten Austausch mit Bundestrainer Christian Wück. Diesbezüglich haben wir da eine ganz gute Lösung gefunden“, sagte Rech im ZDF. Die Enge des Kalenders sei allerdings „wirklich eine Riesenherausforderung“. Sie hoffe deshalb, dass man „zur Besinnung“ komme.

Aus Vereinssicht sei die Planung mit langen Reisen und Jetlag-Problemen „auf jeden Fall sehr ungünstig“, sagte auch Bayern-Coach José Barcala. Denn es bedeutet mehr Belastung für die Spielerinnen“, erklärte der Spanier, noch dazu an einem „kritischen Zeitpunkt“ der Saison.