Sorge um Yannik Engelhardt. Gegen die AS Monaco muss der Nationalspieler früh vom Feld - er war mit einem Gegenspieler zusammengestoßen.

Bittere Szene um Yannik Engelhardt: Der Freiburger Mittelfeldspieler ist bei der Conference-League-Partie der Breisgauer gegen die AS Monaco (JETZT im LIVETICKER) früh in der Partie verletzt ausgewechselt worden.

In der 13. Spielminute prallte der 25-Jährige mit Gegenspieler Lamine Camara zusammen und ging zu Boden. Engelhardt signalisierte Schmerzen im Hüftbereich, die Teamärzte des SC kamen aufs Feld.

Yannik Engelhardt musste verletzt vom Feld Yannik Engelhardt musste verletzt vom Feld © IMAGO/PsnewZ

Freiburg-Star verletzt ausgewechselt

Immerhin konnte Engelhardt den Platz wenige Minuten später eigenständig verlassen, wenn auch mit schmerzverzerrtem Gesicht. Für ihn schickte Freiburg-Coach Julian Schuster Patrick Osterhage in die Partie.

Engelhardt war erst im Sommer nach einer Leihe bei Borussia Mönchengladbach von Como zum SCF gewechselt. Bundestrainer Jürgen Klopp berief ihn im September in den 44-Mann-Kader der deutschen Nationalmannschaft.

Beim 1:1 gegen die Niederlande kam Engelhardt für die DFB-Elf sogar per Kurzeinsatz zu seinem Länderspieldebüt.

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