In der Conference League erleben die deutschen Trainer einen wechselhaften Abend. Ein ehemaliger Frankfurter holt indes den ersten Punkt.

Mohamed Salah hat dem deutschen Trainer Thomas Reis mit Trabzonspor den zweiten Sieg im zweiten Spiel der Conference League beschert.

Die Türken gewannen gegen den schottischen Vertreter Heart of Midlothian mit 2:0 (1:0) und bleiben in der Ligaphase mit ihrer makellosen Bilanz in der Spitzengruppe. Mohamed Salah verwandelte vor der Pause einen Foulelfmeter (32.) zur Führung, nach dem Wechsel legte Franculino (58.) für die Reis-Elf nach.

Der deutsche Teammanager Fabian Hürzeler kassierte dagegen mit Brighton & Hove Albion einen überraschenden Dämpfer. Die Engländer kamen mit Ex-Nationalspieler Pascal Groß in der Startelf nicht über ein 0:0 beim tschechischen Außenseiter FK Jablonec hinaus und ließen am zweiten Spieltag erstmals Punkte.

Den ersten Zähler holte indes der ehemalige Frankfurt-Coach Albert Riera mit Roter Stern Belgrad, gegen den FC Kopenhagen um Dortmund-Leihgabe Diant Ramaj gab es ein 2:2 (2:1).

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