1:7 ging Veerman mit der PSV Eindhoven im März 2025 unter. Mit Borussia Dortmund will er es nun besser machen.

Joey Veermans Erinnerungen an den FC Arsenal sind nicht allzu schön. Im März 2025 ging der Niederländer mit der PSV Eindhoven im Achtelfinale der Champions League mit 1:7 unter, nun will es der Mittelfeldspieler mit Borussia Dortmund besser machen: Am Dienstagabend (21 Uhr im LIVETICKER) hofft der BVB auf einen Coup beim englischen Meister.

„Das war wirklich kein gutes Spiel, aber ich war damals krank und bin spät eingewechselt worden“, sagte Veerman im Rückblick. Mit dem Niederländer auf dem Platz kassierte PSV immerhin nur noch ein Gegentor, an die Extraklasse der Londoner kann sich Veerman aber noch bestens erinnern.

BVB: Veerman hat sich festen Platz erarbeitet

Der im Sommer 2026 nach Dortmund gewechselte Veerman hat sich im Team von Trainer Niko Kovac seinen festen Platz erarbeitet. Gemeinsam mit dem deutschen Nationalspieler Felix Nmecha und Jobe Bellingham bildet er ein sehr spiel- und laufstarkes Mittelfeldtrio. „Wir harmonieren sehr gut – unabhängig davon, wer auf dem Platz steht“, sagte Veerman.

Gut möglich, dass Kovac im Duell beim englischen Meister wieder auf die drei Spieler in seiner Startelf setzt. Beim 2:2 beim FC Bayern am 31. Oktober hatten sie gemeinsam begonnen – und überzeugt.