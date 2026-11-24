Vor dem Champions-League-Spiel des FC Arsenal gegen Borussia Dortmund sorgt der Spanier für einen Lacher.

Erst schaute Mikel Arteta verdutzt, dann sorgte er für Gelächter: Bei der Pressekonferenz vor dem Champions-League-Spiel gegen Borussia Dortmund (Dienstag, 21 Uhr im LIVETICKER) wurde der Teammanager des FC Arsenal von einem laut klingelnden Handy eines Journalisten unterbrochen. „Richard? Ist das von dir“, fragte Arteta nach einem Blick auf den Handybildschirm – und nahm die Situation mit Humor. „Hallo Kumpel“, begrüßte er den Anrufer grinsend: „Geht’s dir gut?“

Das kurze Gespräch trug zur Belustigung der Anwesenden bei. Als Arteta das Handy wieder vor seinem Tisch abgelegt hatte, setzte er die Pressekonferenz wie gewohnt fort – und blickte auf die Aufgabe gegen den BVB.

Mikel Arteta, Trainer FC Arsenal Mikel Arteta, Trainer FC Arsenal © picture-alliance/Every Second Media/SID/Every Second Media

Der 44-Jährige sei „sehr beeindruckt“ vom neuen Bundesliga-Tabellenführer. Neben den Ergebnissen läge das vor allem an der Spielweise, „wie sie die Spiele dominieren und wie viel Torgefahr sie erzeugen. Wir hatten sie in der Saisonvorbereitung hier, und sie haben ihre Qualität und ihr Potenzial gezeigt, das ist uns sehr bewusst“, sagte Arteta. In der Vorbereitung hatte der BVB 3:2 bei den Gunners gewonnen.

Arteta zeigte sich dennoch zuversichtlich und betonte, dass seine Mannschaft bereit sei. „Wir spielen zu Hause vor unseren Fans, und jetzt werden wir das Spiel offensiv angehen, ganz sicher“, sagte er. Einen gelassenen Eindruck machte der Spanier jedenfalls.