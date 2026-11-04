Sie wollen den Fantalk auf SPORT1 im Livestream sehen? Hier können Sie das TV-Geschehen live verfolgen.

Nach dem Statement-Sieg des FC Bayern in der Champions League greifen am Mittwoch Borussia Dortmund und RB Leipzig an. Der Fantalk auf SPORT1 begleitet unter anderem die Duelle BVB vs. Betis Sevilla und RB vs. Manchester City live.

Den Fußballtalk am Mittwochabend können Sie hier im Livestream verfolgen.

LIVE

Am Mittwoch begrüßen Moderatorin Lisa Ramuschkat und Moderator Hartwig Thöne unter anderem folgende Gäste im SPORT1 Fantalk:

Mario Basler , SPORT1 -Experte

, -Experte Cedric Pick , Reporter Magenta/Sky & Podcaster

, Reporter Magenta/Sky & Podcaster Matze Knop, Comedian, Moderator, Podcaster

So finden Sie den Fantalk heute im Livestream auf SPORT1

Direkt zum Livestream auf SPORT1 geht es in der App im Reiter „Video & TV“ unten in der Navigation, anschließend auf „Live TV“ gehen.

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Livestream zum Fantalk auf SPORT1: So finden Sie ihn

Über die Website ist der entsprechende Tab oben in der Navigation zu finden – direkt links über den Button „Live TV“ oder rechts über die Seite „Video & TV“.

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