Jude Bellingham begeistert bei Real Madrids Sieg über AEK Athen in der Champions League mit einem Traumtor. Für Real Madrid trifft der Engländer ausgefallen, ist damit aber nicht der einzige Kunstschütze des Abends.

Jude Bellingham verzückt die Real-Madrid-Fans! Beim 3:2-Sieg in der Champions League lagen die Madrilenen zunächst 0:1 gegen den Außenseiter AEK Athen zurück, ehe der Engländer in der 32. Minute traumhaft per Hacke ausglich. Ein weiterer Kunstschuss brachte Real den Last-Minute-Sieg.

Bei einer Hereingabe von Marc Cucurella schlich sich Bellingham im Rücken der Abwehr davon und leitete die Flanke per Hacke hinter dem Standbein ins Tor.

Jude Bellingham bejublet sein Hackentor Jude Bellingham bejublet sein Hackentor © IMAGO/One Inch Productions

Jude Bellingham verzückt Real Madrid mit Traumtor

„Real Madrid gleicht durch einen Geniestreich von Bellingham aus. Der englische Mittelfeldspieler verwandelte eine flache Hereingabe von Cucurella von der linken Seite mit einem Hackentrick. Ein Traumtor“, schrieb die Mundo Deportivo.

Statt ausgelassenem Jubel klatschte sich der 23-Jährige nur schnell mit seinen Kollegen ab und ließ sich sein Meisterstück nicht anmerken. „Eine Leistung auf Weltklasseniveau des Engländers“, urteilte die Marca. Die AS sprach von einem „Meisterwerk“ und einem „Geniestreich“. Für den WM-Dritten war es das erste Saisontor im Wettbewerb.

Ein Tor von Bellingham aberkannt

Nur vier Minuten zuvor war der erste Treffer Bellinghams noch aberkannt worden. In einen Abschluss von Vinicius Jr. hielt der Nationalspieler den Fuß hinein, kam zuvor aber aus dem Abseits.

Im vierten Gruppenspiel gerieten die Königlichen schon nach zwölf Minuten in Rückstand. Aboubakary Koita traf für die Griechen nach Vorarbeit des Ex-Frankfurters Luka Jovic.

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Valverdes sehenswerter Schlusspunkt

Dem Kunststück von Bellingham folgte in der 75. Minute die erneute Führung für die Gastgeber, die an diesem Abend große Lücken in der königlichen Defensive offenlegten. Stavros Pilios kam vor dem Tor frei zum Abschluss und ließ die Fans vom Coup träumen.

Fast im direkten Gegenzug lieferte Kylian Mbappé aber die abermalige Antwort. Ein Zuspiel von Denzel Dumfries musste der Franzose nur noch einschieben.

Trotz des Gegentreffers durfte man bei AEK weiterhin vom überraschenden Punktgewinn träumen. Doch das letzte Wort hatte Fede Valverde, der den Favoriten in der zweiten Minute der Nachspielzeit den Sieg brachte. Aus gut 20 Metern fasste sich der Uruguayer ein Herz und zirkelte den Ball sehenswert ins lange Eck. Ein „Raketenschuss“, wie die AS befand. Mit „schier unmöglich“ legte die Marca sogar noch einen obendrauf.

Den unrühmlichen Schlusspunkt setzte mit Koita aber doch ein Athener. Der Torschütze zum 1:0 sah nach einer abfälligen Geste in Richtung des Schiedsrichters noch nach Abpfiff die Rote Karte.