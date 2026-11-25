Antonio Nusa führt RB Leipzig zum Sieg in der Champions League. Die Erleichterung über den Pflichtsieg gegen den RC Lens ist groß.

Antonio Nusa pustete kräftig durch. Erleichtert analysierte der Matchwinner von RB Leipzig den mühsamen Pflichtsieg in der Champions League – und wertete den mit viel Kampf erzielten 3:1 (2:0)-Erfolg gegen den RC Lens auch als wichtige Etappe im Reifeprozess des Fußball-Bundesligisten.

„Wir sehen, dass wir auch solche Situationen erfolgreich bestehen können. Man kann nicht immer nur guten Fußball spielen und Spaß haben, sondern muss auch einmal um den Sieg kämpfen“, sagte Nusa bei DAZN: „Das gibt der Mannschaft ein gutes Gefühl. Wir freuen uns über den Erfolg.“

Kapitän David Raum (6.) und Flügelspieler Nusa (9.) hatten mit ihrem Doppelpack früh ein weiteres Offensivspektakel der vor allem im heimischen Stadion torhungrigen Leipziger vermuten lassen. Der anfängliche Schwung ging in der Folge aber verloren, in der zweiten Halbzeit gab RB zwischenzeitlich die Kontrolle ab. Nach dem Anschluss durch Matthieu Udol (59.) zerstreute erst Nusa (90.+4) mit seinem zweiten Treffer alle Zweifel.

„Wir haben es uns in der zweiten Halbzeit selbst ein bisschen schwer gemacht. Wir hätten es cleverer, schlauer und reifer spielen können“, sagte Raum: „Aber wir haben den Sieg eingefahren, es waren wichtige drei Punkte. Die nehmen wir.“

Der zweite Leipziger Erfolg in der Ligaphase der Königsklasse war mit Blick auf den erhofften Einzug in die K.o.-Runde ein überaus wichtiger. Mit sechs Punkten aus fünf Spielen ist für Leipzig weiterhin alles möglich, am 8. Dezember soll beim kriselnden englischen Rekordmeister Manchester United nachgelegt werden. „Mit sechs Punkten leben wir noch“, sagte Trainer Martin Demichelis, „wir werden als Mannschaft kämpfen.“

DEINE MEINUNG

Dabei wird erneut Nusa gefordert sein. Der Norweger hatte vor allem in der starken Leipziger Anfangsphase über den linken Flügel für viel Wirbel gesorgt. Lob erhielt der 21-Jährige auch von Demichelis. „Seine Entwicklung geht immer weiter. Ich freue mich sehr für ihn, er hat ein sehr gutes Spiel gemacht“, sagte Demichelis.