Unter anderem fehlen dem FC Bayern Harry Kane und Michael Olise. Ausgerechnet Abwehrchef Dayot Upamecano erinnert mit einem Schmunzeln an seine Zeit als Torjäger.

Dayot Upamecano hat die lange Verletztenliste im Sturm des deutschen Rekordmeisters Bayern München mit Humor genommen. „Als ich jung war, habe ich im Sturm gespielt und viele Tore gemacht. Jetzt ist es weniger“, scherzte der Franzose vor seinem „Heimspiel“ am Mittwoch (21.00 Uhr) in der Champions League beim OSC Lille.

Das ist lange her, mittlerweile ist Upamecano einer der besten Verteidiger der Welt. Nach den Ausfällen von Harry Kane, Michael Olise, Serge Gnabry und Alphonso Davies müssen es vorne also andere richten. „Es ist eine schwierige Phase, aber wir sind eine Mannschaft, wir halten zusammen. Wir haben genug Spieler mit viel Erfahrung. Wir sind bereit“, sagte Upamecano.

Gut aufgelegt: Dayot Upamecano Gut aufgelegt: Dayot Upamecano © AFP/SID/Sameer Al-DOUMY

Für ihn persönlich ist es ein besonderes Spiel, in der Jugend spielte er anderthalb Jahre beim FC Valenciennes. „Lille war damals das Nordderby“, sagte Upamecano. „Es war nie einfach, hier zu spielen. Aber morgen mit den Fans ist das etwas ganz anderes. Ich freue mich sehr darauf.“