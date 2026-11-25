Nach der Niederlage von Aston Villa bei Galatasaray kritisiert Gabby Agbonlahor die bisherigen Leistungen von Leon Goretzka.

Leon Goretzka sieht sich nach dem 0:1 von Aston Villa gegen Galatasaray in der Champions League mit deutlicher Kritik konfrontiert. Der frühere Villa-Stürmer Gabby Agbonlahor zweifelt daran, dass der deutsche Mittelfeldspieler zur Premier League passt. Goretzka war am Dienstag in Istanbul eingewechselt worden, blieb in seinen 24 Minuten aber wirkungslos.

„Goretzka sieht nicht so aus, als wäre er für die Premier League gemacht. Es gibt einen Grund, warum Bayern ihn ablösefrei hat gehen lassen“, sagte Agbonlahor bei talkSPORT. Der 31-Jährige war im Sommer nach acht Jahren beim FC Bayern ablösefrei nach Birmingham gewechselt. Dort benötigte er zunächst Zeit, um wieder vollständig fit zu werden.

Leon Goretzka verlor mit Aston Villa gegen Galatasaray Leon Goretzka verlor mit Aston Villa gegen Galatasaray © IMAGO/BSR Agency

Goretzka kann bei Aston Villa nicht überzeugen

Gegen Galatasaray brachte Trainer Unai Emery Goretzka in der 66. Minute für João Gomes. Elf Minuten später fiel das Gegentor durch Deniz Gül nach einer Ecke. Nach Einschätzung von Aston Villa News rückte Goretzka aus seiner Position, um den Ball zu klären, verfehlte ihn aber. Gül nutzte demnach den entstandenen Raum und traf per Kopf.

Insgesamt kommt der Mittelfeldspieler auf zehn Einsätze für Villa, davon fünf in der Premier League mit einem Tor. In der Liga gewann er bislang 38 Prozent seiner Zweikämpfe.

Zuletzt hatte Goretzka über seine Rolle beim DFB-Aus bei der WM im Sommer gesprochen – und dabei auch über eine mögliche Rückkehr in die Nationalmannschaft. „Wenn sie wollen, dass ich wieder Teil davon bin, bin ich total offen dafür. Das Wichtigste ist, dass wir in Zukunft erfolgreich sein werden“, sagte Goretzka der BBC.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.