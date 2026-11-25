Jude Bellingham glänzt für Real Madrid gegen Eindhoven. Trainer José Mourinho lobt - und hinterfragt das Ergebnis beim Ballon d'Or.

Jude Bellingham hat Real Madrid mit einem Traumtor zum 5:1 gegen PSV Eindhoven geführt – und von Trainer José Mourinho ein besonderes Lob erhalten. „Für mich ist er ohne jeden Zweifel der beste Mittelfeldspieler der Welt“, sagte der Portugiese nach dem Champions-League-Spiel am Dienstag im Santiago Bernabéu – und ergänzte: „Deshalb war es ein Skandal, dass er bei der Wahl zum Ballon d’Or nicht unter den Top Ten war.“

Bei der Auszeichnung, die Harry Kane vom FC Bayern erhalten hatte, wurde Bellingham Elfter. „Er ist ein außergewöhnlicher Spieler, er hat alles: Übersicht, taktisches Verständnis, er hat alles. Heute hat er – nicht allein, aber doch – den Spielverlauf verändert“, sagte Mourinho.

Die spanische Presse zeigte sich ebenfalls mehr als angetan. „Gott schütze Bellingham“, titelte die spanische Zeitung As. Und Predrag Mijatović, früher als Spieler und Sportdirektor bei Real aktiv, befand bei El Larguero, Bellingham sei „zweifellos der beste Mittelfeldspieler der Welt“.

Jude Bellingham wurde für sein Traumtor gefeiert Jude Bellingham wurde für sein Traumtor gefeiert © IMAGO/PS Images

Auch Ex-Profi Jorge Valdano, der einst 85 Spiele für Real bestritt, schwärmte bei Movistar: „Man muss zweimal auf sein Alter schauen. Er ist 23 Jahre alt, es ist unglaublich, wie viel Entwicklung noch vor ihm liegt, denn er hat seinen Höhepunkt noch nicht erreicht.“ Bei Radio Marca wurde gar geurteilt, Bellingham sei seit der WM „der beste Spieler der Welt“.

Bellinghams Traumtor begeistert Spanien

Bellingham war beim Stand von 0:1 zur Pause eingewechselt worden und brachte die Madrilenen nach dem Ausgleich mit seinem herrlichen Treffer in Führung. Die Marca griff in der Beschreibung ins allerhöchste Regal: „Das war Zidane. Ein Tor für die Ewigkeit. Ein wahres Meisterwerk.“

„Was für ein Meisterwerk haben wir da gerade im Santiago Bernabéu gesehen! Die Handschrift von Jude Bellingham“, titelte die AS, er habe „Zauber vollbracht“. „Was für ein Tor hat der Engländer da gerade gemacht?“, fragte die Mundo Deportivo ungläubig.

DEINE MEINUNG

Für Real war es bereits der zehnte Pflichtspielsieg in Serie.

Bellingham begründet Formhoch: „Mourinho – und Punkt“

Seine Leistungssteigerung verbindet der Mittelfeldspieler selbst vor allem mit dem Trainer: „Mourinho – und Punkt.“ Der 23-Jährige verwies auf seine Freiheiten im Spielaufbau und im Angriff: „Ich glaube, Mourinho gibt mir viel Vertrauen. Deshalb spiele ich gut, weil ich glücklich bin.“

Er „liebe den Trainer, seinen Stab und meine Mitspieler. Sie helfen mir sehr.“ Mourinho sei „ein Trainer, der nicht nur an den Fußball denkt, sondern dem auch wichtig ist, wie sich die Spieler fühlen. Wir spüren, dass wir jemanden haben, der immer für uns kämpfen will. Und deshalb kämpfen wir für ihn und für den Verein. Denn wir sind sehr glücklich.“

Jude Bellingham befindet sich in einer starken Phase Jude Bellingham befindet sich in einer starken Phase © IMAGO/ZUMA Press

Über eine mögliche Vertragsverlängerung habe er mit dem Klub noch nicht gesprochen. Bellingham machte zugleich deutlich, wie wohl er sich in Madrid fühlt: „Ich bin hier glücklich, ich spiele gut, genieße meinen Fußball und liebe es, in Spanien zu leben. Für mich ist in diesem Klub im Moment alles perfekt.“

Wie The Athletic berichtet, befindet sich der englische Nationalspieler in fortgeschrittenen Vertragsgesprächen mit den Königlichen. So seien die Madrilenen sehr daran interessiert, Bellingham über sein aktuell noch bis 2029 laufendes Arbeitspapier hinaus zu binden. Aktuell soll Bellingham bereits um die 15 Millionen Euro pro Jahr verdienen, im Raum stehe demnach eine „signifikante“ Steigerung, die noch vor Jahresende offiziell gemacht werden solle.

Bellingham? Henry kann Zweifel nicht verstehen

Mourinho hob neben den spielerischen Qualitäten auch den Einfluss des Engländers auf seine Mitspieler hervor.

„Er ist ein natürlicher Anführer, weil er sehr hohe Ansprüche an sich selbst hat. Man sieht jeden Tag, wie er trainiert und spielt“, sagte der Trainer.

Auch Thierry Henry zeigte sich bei CBS Sports vom Mittelfeldspieler begeistert. „Ich kann nicht glauben, dass die Leute in seinem eigenen Land an ihm gezweifelt haben. Er antwortet immer mit seiner Einstellung und seiner Spielweise“, sagte der Franzose: „Ich liebe Jude Bellingham wirklich, er ist anders.“

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.