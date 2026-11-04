„Fühlt seinen Oberschenkel“: BVB bangt um Guirassy

Der Stürmer droht für die Bundesliga am Samstag auszufallen.

Stürmer Serhou Guirassy könnte Borussia Dortmund in der Bundesliga am Samstag (15.30 Uhr/Sky) gegen die SV Elversberg fehlen. „Er sagte, er fühlt seinen Oberschenkel. Jetzt müssen wir mal schauen, was da ist“, sagte Trainer Niko Kovac nach dem 2:1 (0:0) in der Champions League gegen Betis Sevilla. Guirassy war in der 34. Minute angeschlagen ausgewechselt worden.

An „mehr als eine Zerrung“ glaubt Kovac aber nicht: „Aber trotzdem, es ging nicht weiter. Das Risiko wollten wir nicht eingehen.“ Sportdirektor Ole Book sprach von einer „Muskelverletzung“, wisse aber nicht um die Schwere. Guirassy kommt in dieser Saison bisher auf acht Pflichtspieltore für den BVB.