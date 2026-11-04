Selbstbewusster BVB: "Trauen uns mehr zu als andere"

BVB-Stürmer Serhou Guirassy verletzt sich in der Champions League. Der Stürmer muss den Platz verlassen.

Borussia Dortmund hat in der Champions League einen empfindlichen Rückschlag verkraften müssen – am Ende aber dennoch einen Sieg eingefahren. Stürmer Serhou Guirassy verletzte sich gegen Betis Sevilla (2:1) offensichtlich ohne Fremdeinwirkung und musste den Platz verlassen.

Der 30-Jährige hatte sich Mitte der ersten Hälfte auf den Rasen gelegt und angezeigt, dass er medizinische Hilfe braucht (30.). Nach einer kurzen Untersuchung begleiteten ihn die Betreuer an die Seitenlinie, wo es zunächst so aussah, als könne Guirassy weiterspielen.

Dortmunds Top-Stürmer Serhou Guirassy musste gegen Betis Sevilla verletzt ausgewechselt werden Dortmunds Top-Stürmer Serhou Guirassy musste gegen Betis Sevilla verletzt ausgewechselt werden © IMAGO/Fotostand

Und tatsächlich kehrte er auf den Rasen zurück, während Trainer Niko Kovac zeitgleich einen Wechsel vorbereitete.

Es schien, als wolle Guirassy weitermachen, doch Kovac entschied sich, den Angreifer vom Rasen zu nehmen. Dabei war mehrfach zu sehen, wie sich der Kroate schimpfend an die medizinische Abteilung wandte – in Erwartung einer klaren Entscheidung, die ihm offenkundig zu lange dauerte.

Schließlich kam Konstantinos Karetsas für Guirassy in die Partie (34.). Der griechische Neuzugang erzielte später den Siegtreffer für die Schwarz-Gelben.

„Er hat seinen Oberschenkel gespürt. Wir müssen sehen, ob es mehr als eine Zerrung ist – was ich nicht glaube“, sagte BVB-Coach Niko Kovac nach dem Spiel bei DAZN und fügte hinzu: „Wir wollten kein Risiko eingehen. Wenn er gegen Elversberg am Samstag nicht spielen kann, dann hoffen wir zumindest, dass er nach der Länderspielpause wieder einsatzbereit ist.“