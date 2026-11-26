Der Fall Jamal Musiala hat beim FC Bayern offengelegt, wie tief die Gräben innerhalb des Vereins mittlerweile sind. Das Ausbleiben sportlicher Erfolge macht die Situation umso gefährlicher. Die kommenden Wochen könnten über die gesamte Saison entscheiden. Der SPORT1-Kommentar.

Es ist bemerkenswert, mit welcher Geschwindigkeit der FC Bayern in eine Krise geschlittert ist. Noch vor wenigen Wochen konnte man den Eindruck gewinnen, dass sich an der Säbener Straße nach Jahren der Unruhe endlich wieder eine gewisse Stabilität eingestellt hatte. Jetzt vollzieht sich im Zeitraffer eine Entwicklung, die brandgefährlich ist.

Der Fall Jamal Musiala hat innerhalb des Vereins Bruchlinien sichtbar gemacht. Zu viele Bruchlinien.

Haben Gesprächsbedarf: Bayern-Patron Uli Hoeneß und Joshua Kimmich Haben Gesprächsbedarf: Bayern-Patron Uli Hoeneß und Joshua Kimmich © SPORT1 Grafik mit Imago

Es war in den vergangenen Tagen immer wieder bemerkenswert, wie häufig Max Eberl die Formulierung „wir im Sport“ bemühte. Gemeint waren damit der Sportvorstand selbst, Sportdirektor Christoph Freund und Trainer Vincent Kompany. Diese Formulierung war auch eine Abgrenzung zum Aufsichtsrat, dessen Mitglieder bisweilen sehr konkrete Vorstellungen von der operativen Arbeit haben.

Nun gibt es allerdings nicht den einen Aufsichtsrat. Auch innerhalb dieses mächtigen Gremiums herrschen verschiedene Strömungen, gibt es unterschiedliche Auffassungen von der Ausrichtung des FC Bayern und der Arbeit einzelner Protagonisten.

Jetzt kommt eine weitere Dimension hinzu: der Konflikt zwischen Teilen der Mannschaft und einzelnen Klub-Bossen. Joshua Kimmich lieferte am Mittwochabend in Lille als Kronzeuge dafür die eindrücklichsten Belege. Seine Worte kamen einer Liebeserklärung an den FC Bayern als Ganzes gleich. Umso bemerkenswerter war die Kritik, die er an einzelnen Verantwortlichen übte – und die er, wie er verriet, auch intern bereits kundgetan hatte.

DEINE MEINUNG

Differenzen zwischen Aufsichtsrat und sportlicher Leitung, zwischen Aufsichtsratsmitgliedern und Spielern und obendrein innerhalb des Aufsichtsrats selbst. Das ist zu viel.

Als sich der FC Bayern am Gegner rieb

Natürlich gab es beim FC Bayern schon immer unterschiedliche Lager. Über viele Jahre hinweg konnte man Protagonisten dem Hoeneß- oder dem Rummenigge-Lager zuordnen. Man stritt sich mitunter erbittert, fand aber immer wieder zusammen und ging gemeinsam voran – im Sinne des Vereins.

Und wenn es intern mal wieder etwas schwieriger wurde, fand sich zumeist ein Gegner außerhalb der eigenen Reihen, an dem man sich gemeinsam reiben konnte. Auch daraus bezog der FC Bayern über Jahrzehnte einen Teil seiner Stärke.

Die aktuelle Konstellation ist komplizierter. Die Konflikte verlaufen quer durch den Verein, die Zahl der Beteiligten wächst. Und längst werden die Auseinandersetzungen auch öffentlich geführt.

Ein wenig erinnert das an die Spätphase der Amtszeit von Hansi Flick im Frühjahr 2021. Der damalige Bayern-Trainer betonte immer wieder, wie sehr sich die Mannschaft auf sich selbst konzentriere und sich nicht durch die Dinge von außen beeinträchtigen lasse.

Flick schuf eine Wagenburgmentalität. Das Problem dabei: Zu jenen, die er mit den Störfeuern von außen meinte, gehörte ausgerechnet sein eigener Vorgesetzter, Sportvorstand Hasan Salihamidzic.

Man musste sich damals schon fragen, was es für einen Verein bedeutet, wenn Teile seiner eigenen Führung von der Mannschaft und ihrem Trainer als Störfaktor wahrgenommen werden. Das Ende ist bekannt.

Bayern fehlt das wichtigste Beruhigungsmittel

Erschwerend kommt in diesen Tagen hinzu, dass dem FC Bayern das wohl wirksamste Mittel zur Überdeckung interner Konflikte abhandengekommen ist: der sportliche Erfolg.

Ein Remis gegen den 1. FC Köln, eine Niederlage beim OSC Lille. Für sich genommen und angesichts der Personalsituation sicherlich keine Ergebnisse, die beim FC Bayern eine schwere Krise auslösen müssten. In der aktuellen Gemengelage aber erhalten sie eine ganz andere Bedeutung.

Denn jeder weitere sportliche Rückschlag birgt die Gefahr, dass die ohnehin schon bestehenden Konflikte noch intensiver ausgetragen werden. Dass aus unterschiedlichen Auffassungen gegenseitige Schuldzuweisungen werden. Dass die Bereitschaft, sich selbst zu hinterfragen, weiter abnimmt.

Es geht dabei längst um mehr als die Frage, wer sich im Fall Musiala wann und in welcher Form hätte äußern dürfen. Die Causa hat ein strukturelles Problem des FC Bayern offengelegt.

So heikel war die Situation beim deutschen Rekordmeister selten. Es braucht jetzt von allen Beteiligten die Größe, die eigenen Befindlichkeiten und Machtansprüche dem Erfolg des Vereins unterzuordnen. Die kommenden Wochen könnten darüber entscheiden, welchen Verlauf die gesamte Saison des FC Bayern nimmt. Und das Irre daran: Diese Krise ist hausgemacht.

Abonniere den Fußball-Newsletter und bleibe immer am Ball! Alle Tore und News direkt in dein Postfach