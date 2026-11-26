Joshua Kimmich positioniert sich im Fall Jamal Musiala unmissverständlich. Besonders pikant: Der Kapitän misst die Bayern-Bosse an den Maßstäben, die sie selbst über Jahrzehnte gesetzt haben.

Als Joshua Kimmich am späten Mittwochabend im Bauch des Stadions in Lille vor die Presse trat, war allen Anwesenden klar, dass der Kapitän nicht nur über die verlorene Partie sprechen würde.

Zu dominant war der Fall Jamal Musiala in den vergangenen Tagen gewesen, zu groß offenkundig auch Kimmichs Bedürfnis, sich zu positionieren. Schließlich hatte er bereits am Sonntag bei einem Fanclub-Besuch angekündigt, sich nach dem Spiel in Lille zu äußern.

Joshua Kimmich sorgt beim FC Bayern für Aufsehen Joshua Kimmich sorgt beim FC Bayern für Aufsehen © IMAGO/DeFodi Images

All jene Fans und Beobachter, die sich Klartext erhofft hatten, wurden nicht enttäuscht. Denn Kimmich positionierte sich glasklar an der Seite Musialas – und ging damit ebenso deutlich auf Distanz zu prominenten Aufsichtsratsmitgliedern wie Karl-Heinz Rummenigge und Uli Hoeneß.

FC Bayern: Kimmich kritisiert Vorgehen der Klubführung scharf

Dabei wirkte Kimmich zunächst eher vorsichtig und ausgleichend, als er von SPORT1 auf das Musiala-Drama angesprochen wurde. „Generell muss man ja die Situation aus verschiedenen Perspektiven betrachten. Ich habe absolutes Verständnis, dass es auch für den Verein keine einfache Situation ist“, begann der 31-Jährige seine kleine „Regierungserklärung“.

Kimmich wirkte zeitweise so, als würde er jedes einzelne Wort von allen Seiten betrachten und sorgfältig abwägen, ehe er es aussprach. Er zeichnete den Werdegang seines Kollegen in den vergangenen zwei Jahren nach: die erfolgreiche EM 2024, die Vertragsverlängerung, die Verletzungen, die Krankheit. Damit verlieh er den folgenden Sätzen besonderes Gewicht.

„Was ich nicht verstehe, ist die Art und Weise, wie man das in der Öffentlichkeit kommuniziert. Das darf niemals passieren, dass das auf dem Rücken von einem Spieler ausgetragen wird“, erklärte der Nationalspieler. Schon das war eine deutliche Kritik an den Altmeistern im Aufsichtsrat. Doch Kimmich machte weiter: „Natürlich ist der Verein immer das Höchste, um was es geht, und größer als der Spieler, aber trotzdem nicht größer als der Mensch. Und das ist ein absolutes No-Go und auch nicht ‚Bayern-like‘.“

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Rummenigge und Hoeneß stehen jetzt in einem schlechten Licht

In der aktuellen Situation sind es Sätze, die wie ein Brandbeschleuniger wirken. Gerade erst hatte der FC Bayern gemeinsam mit Musialas Beratern Burgfrieden geschlossen. Jetzt ergreift Kimmich öffentlich Partei für seinen Mitspieler und sorgt für neuen Gesprächsstoff.

Für Kenner des FC Bayern besonders pikant: Der Begriff „Bayern-like“ gehörte jahrelang zum rhetorischen Repertoire Rummenigges. Der ehemalige Vorstandsvorsitzende verwendete ihn gerne, um Fehlentwicklungen anzuprangern oder Druck auszuüben. Jetzt wird er selbst an diesem Maßstab gemessen. Rummenigge und Hoeneß, die jahrzehntelang darüber befanden, was dem FC Bayern gut zu Gesicht steht und was nicht, stehen plötzlich selbst als Nestbeschmutzer da.

Bemerkenswert war dabei, wie sorgfältig Kimmich zwischen dem FC Bayern als Institution und einzelnen seiner Repräsentanten unterschied. Während er Letzteren – ohne sie beim Namen zu nennen – letztlich vorwarf, gegen das von ihnen selbst so oft beschworene „Mia san mia“ verstoßen zu haben, machte er dem Verein als Ganzes geradezu eine Liebeserklärung.

Kimmich erfuhr selbst besondere Bayern-Unterstützung

Die Unterstützung, die er nach dem Tod seines Vaters erfahren hatte, führte er als Beispiel dafür an, wie besonders der FC Bayern sein könne. Umso weniger Verständnis zeigte er für den öffentlichen Umgang mit Musiala. An der grundsätzlichen Rückendeckung des Vereins für seinen Mitspieler ließ Kimmich hingegen keinen Zweifel.

Eine gewisse Ironie lag allerdings darin, dass Kimmich ausgerechnet auf der großen Bühne der Champions League dafür plädierte, gewisse Debatten nicht in der Öffentlichkeit zu führen. Allerdings verriet er auf SPORT1-Nachfrage auch, dass er seine Ansichten bereits intern kundgetan hatte. Seine Kritik dürfte für die Verantwortlichen also inhaltlich nicht überraschend gekommen sein – wohl aber die Deutlichkeit, mit der er sie nun öffentlich vortrug.

Und bei aller Schärfe seiner Aussagen lieferte Kimmich auch Gründe für Zuversicht. Denn er weiß aus eigener Erfahrung, dass sich selbst ein schwer beschädigtes Vertrauensverhältnis zwischen Spieler und Verein wieder kitten lässt.

1:21 1:21 Am Boden zerstört? Kimmich reagiert auf Bayern-Niederlage SPORT1 Am Boden zerstört? Kimmich reagiert auf Bayern-Niederlage

Kimmich erteilt Nachhilfe in Sachen Vereinskultur

Zur Erinnerung: Rund um das Thema Corona-Impfung stand der Bayern-Star extrem im Fokus der Öffentlichkeit. Selbst die damalige Bundeskanzlerin äußerte sich. Kimmich gab später zu, dass er sich mehr Unterstützung seitens der Bayern gewünscht hätte.

Jetzt sagte er: „Auch da kann ich sagen: Wenn man sich an einen Tisch setzt, vernünftige Gespräche führt, dann kann auch so ein Vertrauen wieder aufgebaut werden.“

Das klang wie eine Anleitung für Rummenigge und Hoeneß. Dass ein Kapitän des FC Bayern den beiden öffentlich Nachhilfe in Sachen Vereinskultur erteilt, wäre vor einigen Jahren noch schwer vorstellbar gewesen.