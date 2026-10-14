Michael Olise fliegt in der Champions League gegen Viking Stavanger vom Platz. Sein Aussetzer ist auch Thema in der internationalen Presse - die klare Worte findet.

Michael Olise steht nach seinem Ausraster gegen Viking Stavanger auch international in der Kritik. In Unterzahl kassierten die Bayern anschließend noch den 3:3-Ausgleich und verloren wichtige Punkte in der Ligaphase der Champions League.

Für seine Aktion erhielt der Franzose nach Abpfiff bereits Kritik von Mitspieler Harry Kane und Trainer Vincent Kompany, der den Platzverweis als „überblöd“ bezeichnete. Auch die internationale Presse findet deutliche Worte für den Offensivstar des Rekordmeisters.

Michael Olise wurden gegen Viking Stavanger vom Platz gestellt Michael Olise wurden gegen Viking Stavanger vom Platz gestellt © IMAGO/NTB

„Michael Olise ist bekannt für seine Gelassenheit und seine ’nonchalante‘ Art. Doch in Norwegen kochte sein Blut, er verlor die Beherrschung und wurde schließlich wegen einer Kleinigkeit vom Platz gestellt“, fasste etwa die spanische Marca das Geschehen zusammen. „Olise macht Ärger“, titelte die As.

Bayern-Star Olise verliert die Beherrschung

Der 24-Jährige hatte nach einer Gelben Karte die Nerven verloren und Viking-Kapitän Zlatko Tripic den Ball an den Kopf geworfen. Der Schiedsrichter zückte sofort die zweite Gelbe Karte und schickte Olise vom Platz. „Der sonst so gelassene Michael Olise verlor die Beherrschung. Es ist ein Ausraster, der teuer zu stehen kommt“, merkte RMCSport aus Frankreich an.

Die „unüberlegte Geste“ (L’Équipe ) und die damit verbundene Unterzahl trug schlussendlich auch dazu bei, dass die Bayern noch einen sehr späten Gegentreffer (90.) kassierten und den Sieg aus der Hand gaben. „Die Rote Karte für Michael Olise beflügelte Viking und gab dem Gegner damit neuen Auftrieb“, beobachtete die spanische Zeitung Mundo Deportivo.

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In seiner Heimat fasste L’Équipe die Leistung so zusammen: „Der französische Nationalspieler war an diesem Dienstag nicht entscheidend und zeigte keine herausragende Leistung. Seine Mitspieler gerieten nach seinem Platzverweis erneut in Schwierigkeiten.“

Nach zwei Spieltagen stehen die Bayern nun mit vier Punkten zunächst auf Rang vier der Tabelle. Etliche Teams haben allerdings noch die Chance, den Rekordmeister zu überholen. Schon in der kommenden Woche (21.10., 21 Uhr) bitten die Bayern den FC Arsenal zum Kracher-Duell – jedoch ohne den gesperrten Olise.