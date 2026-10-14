„Großartig“: Tripic feiert Olise-Rot

Stavangers Kapitän Zlatko Tripic provoziert eine Rote Karte gegen Michael Olise. Seine Spielweise hat Methode. In Deutschland sorgte er einst für Schlagzeilen abseits des Platzes.

Er kämpfte und provozierte – und fühlte sich nach dem historischen Unentschieden als großer Sieger. Kapitän Zlatko Tripic feierte nach dem 3:3 (2:0) des Champions-League-Neulings Viking Stavanger gegen den FC Bayern seine Mannschaft und ein bisschen auch sich selbst. Schließlich hatte der frühere Fürther den Münchner Superstar Michael Olise so lange gepiesackt, bis der sich frustriert zu einer Gelb-Roten Karte hinreißen ließ – und das Spiel noch einmal kippte.

„Es ist großartig“, sagte Tripic beim Sender TV2 schmunzelnd über Olises Platzverweis in der 74. Minute beim Stand von 3:2 für die Bayern, „dass sich ein solcher Spieler – der höchstwahrscheinlich irgendwann den Ballon d’Or gewinnen wird – ein wenig über einen Jungen aus Oftebro und Lyngdal ärgert.“

Zlatko Tripic – für Bayern ein rotes Tuch, für Stavanger ein Held Zlatko Tripic – für Bayern ein rotes Tuch, für Stavanger ein Held © IMAGO/NTB

All die Provokationen und kleinen Nickligkeiten seien von langer Hand geplant gewesen, gab Tripic, der bei Viking als „König von Stavanger“ verehrt wird, zu. „Er sollte es hier nicht zu gemütlich haben“, sagte er über Olise. „Und als es mir gelang, seinen Fokus von dem abzulenken, was er außergewöhnlich gut kann, verlor er am Ende die Beherrschung und warf mir den Ball ins Gesicht. Ich habe das Gefühl, dieses Duell mit ihm gewonnen zu haben.“

Eberls verstecktes Lob: „Erreicht, was er wollte“

Olise dagegen war aus Münchner Sicht der Sündenbock. Als „überblöd“ empfand Trainer Vincent Kompany die Aktion, die dem Spiel seiner Elf nach erfolgreicher Aufholjagd ein Stoppschild verpasste. Auch Doppelpacker Harry Kane meinte: „Du musst in diesen Momenten klug sein, die Emotionen kontrollieren.“

Tripic, erklärte Bayerns Sportvorstand Max Eberl, habe „gespielt wie ein Drecksack, der wollte das Spiel gewinnen. Wir haben uns provozieren lassen – und er hat das erreicht, was er wollte, nämlich, dass ein Spieler vom Platz fliegt.“ Und Viking, zum Auftakt noch 1:3 beim VfB Stuttgart unterlegen, erstmals in der Königsklasse punktete.

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Tatsächlich fiel Tripic über die kompletten 90 Minuten mit seiner Spielweise am Rande der Legalität auf. Schubser gegen Olise in der ersten Halbzeit, ein Nackenschlag gegen Konrad Laimer in der zweiten Halbzeit: Tripic, der schon vor dem Spiel “viele Schwächen der Bayern” ausgemacht hatte, war über die kompletten 90 Minuten ein ekliger Gegenspieler – und bereitete darüber hinaus die Viking-Tore eins und drei vor.

In Nürnberg stürzte Tripic von vier Meter hoher Mauer

Der Kroate ist ohnehin in Deutschland kein unbeschriebenes Blatt. Von 2015 bis 2017 lief er für die SpVgg Greuther Fürth in der 2. Bundesliga auf. Für Schlagzeilen sorgte er vor allem mit einem Party-Besuch. 2016 stürzte er am Osterwochenende wegen einer Schlägerei in einer Nürnberger Disco von einer vier Meter hohen Empore in die Tiefe und erlitt einen Bruch des Schädeldachs.

Tripics Tage in Fürth waren daraufhin gezählt. Über Sheriff Tiraspol zog es den in Norwegen aufgewachsenen Kroaten 2018 erstmals nach Stavanger. Nach einem kurzen Intermezzo bei Göztepe Izmir kehrte er 2021 nach Stavanger zurück – und trieb vornehmlich Olise am Dienstagabend zur Weißglut.