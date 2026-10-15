Ausgerechnet „Mister Nonchalant“ verliert in Stavanger die Nerven und kassiert den ersten Platzverweis seiner Karriere. Michael Olise muss lernen, mit Provokationen umzugehen. Dabei kann sich der Franzose an Harry Kane orientieren.

Michael Olise dürfte diesen Abend in Stavanger so schnell nicht vergessen. Zum ersten Mal in seiner Profikarriere flog der Offensivstar des FC Bayern vom Platz. Und das ausgerechnet in einer Phase, in der seine Mannschaft ein schon verloren geglaubtes Spiel gedreht hatte.

Nach einem 0:2-Rückstand zur Pause hatten Harry Kane mit einem Doppelpack und Luis Díaz die Münchner mit 3:2 in Führung geschossen. Doch in der 74. Minute folgte Olises folgenschwerer Auftritt.

Michael Olise kassierte den ersten Platzverweis seiner Karriere Michael Olise kassierte den ersten Platzverweis seiner Karriere © IMAGO/Nordphoto

Erst sah er für ein taktisches Foul an Henrik Heggheim Gelb, anschließend warf er Viking-Kapitän Zlatko Tripic den Ball an den Kopf. Schiedsrichter Georgi Kabakov zeigte Gelb-Rot. In Unterzahl kassierten die Bayern noch den Ausgleich zum 3:3.

FC Bayern: Olise lässt sich aus der Fassung bringen

Ausgerechnet Olise! Der 24-Jährige, der mit seinen wortkargen Interviews und seinem betont lässigen Auftreten längst zum „Mister Nonchalant“ geworden ist, lieferte plötzlich ganz andere Bilder. „Olise hat offenkundig doch Emotionen und war genervt“, sagt SPORT1-Chefreporter Stefan Kumberger in der neuen Ausgabe des Podcasts „Die Bayern-Woche“ und nennt den Franzosen „Mister Doch-nicht-so-Nonchalant“.

Trainer Vincent Kompany bezeichnete die Aktion anschließend als „überblöd“ und machte seinem Spieler deutlich, dass Tripic in dieser Situation der Schlauere gewesen sei. Auch Harry Kane fand klare Worte. Der Platzverweis habe alles verändert, erklärte der Engländer.

Tatsächlich müssen die Bayern nun nicht nur mit zwei verlorenen Punkten leben, sondern im kommenden Champions-League-Duell mit dem FC Arsenal auch auf Olise verzichten.

Olise muss einen „Reifeprozess“ absolvieren

Dabei machte Tripic nach der Partie nicht einmal einen Hehl aus seiner Rolle. Der Viking-Kapitän freute sich öffentlich darüber, den Bayern-Star aus der Fassung gebracht zu haben. Die Provokationen waren nach seinen Angaben durchaus geplant.

„Tripic ist ein streitbarer Charakter, der hart an der Grenze spielte. Aber: Olise wird das in seiner Karriere noch häufiger passieren. Das ist ein Reifeprozess, den er durchschreiten muss“, sagt Kumberger.

DEINE MEINUNG

Zumal sich der Fußball in den vergangenen Jahrzehnten erheblich verändert hat. Gerade technisch herausragende Offensivspieler genießen heute einen anderen Schutz durch die Schiedsrichter als in früheren Generationen.

Kumberger erinnert in diesem Zusammenhang an einige berüchtigte Bundesliga-Haudegen. „Olise hat doch ohnehin Glück, dass die Zeit von Spielern wie Dieter Eilts, Uli Borowka, Thorsten Legat oder Jens Jeremies ein bisschen vorbei ist. Die haben gesagt: ‚Jenseits der Mittellinie macht’s Aua.‘“

Harry Kane als Vorbild für Olise

Für den Insider besteht deshalb auch die Gefahr, dass andere Mannschaften künftig versuchen könnten, Olise gezielt mit besonders robusten Gegenspielern aus der Reserve zu locken. Der Franzose müsse verhindern, dass seine Reaktion von Stavanger zum Vorbild für die Gegner wird.

Wie man mit solchen Situationen umgehen kann, zeigt Teamkollege Harry Kane. Beim Bundesliga-Duell mit dem VfB Stuttgart wurde der Engländer von Jeff Chabot eng bewacht und immer wieder hart angegangen. Kane ließ sich darauf ein, ohne die Beherrschung zu verlieren. Der Engländer äußerte sich hinterher auf Nachfrage von SPORT1 sogar ausgesprochen positiv über das intensive Duell.

Olise ist noch kein echter Führungsspieler

Olise steht dagegen noch am Anfang seiner Entwicklung zu einem echten Führungsspieler. Kompany hat das Problem bereits deutlich angesprochen und zugleich die Hoffnung geäußert, dass der Franzose aus dem Vorfall lernen werde. Kumberger traut dem Bayern-Trainer zu, seinen Schützling dabei richtig zu begleiten. Der Platzverweis von Stavanger könnte für Olise damit zu einer wichtigen Erfahrung werden.

Seine außergewöhnlichen fußballerischen Fähigkeiten stehen außer Frage. An der nötigen Gelassenheit auf dem Platz muss „Mister Nonchalant“ allerdings überraschenderweise doch noch arbeiten.

Die ganze Diskussion sowie alles zu den anderen aktuellen Brennpunkt-Themen rund um den Rekordmeister hören Sie in der neuen Ausgabe des SPORT1-Podcasts „Die Bayern-Woche“ mit Moderatorin Madeleine Etti und Chefreporter Stefan Kumberger.

Übrigens: Sie können mit unserem „Bawofon“ aktiv an der Bayern-Woche teilnehmen! Schicken Sie uns per WhatsApp Ihre Sprachnachricht mit Fragen, Meinungen, Lob, Kritik und Anregungen an 0151 – 21 63 72 41. Die interessantesten Beiträge werden dann Teil der Sendung. Alle Infos dazu im Podcast.

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