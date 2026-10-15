Van Dijk verrät: Dieses Problem hat Barcola bei Liverpool

Virgil van Dijk sieht Bradley Barcola nach dessen Dreierpack beim FC Liverpool vor dem Durchbruch. Der Kapitän verrät eine kuriose Schwierigkeit mit dem Neuzugang.

Hat sich Bradley Barcola mit seinem ersten Dreierpack für den FC Liverpool den entscheidenden Schub geholt für den großen Durchbruch? Beim 6:3 in der Champions League bei LASK traf der französische Nationalspieler dreimal und beendete damit seine Torflaute aus den ersten sechs Einsätzen für die Reds. Kapitän Virgil van Dijk ist überzeugt, dass die Treffer für den 24-Jährigen eine große Wirkung entfalten werden. Denn noch sieht er ihn offensichtlich nicht vollends angekommen.

„Das ist enorm für ihn“, sagte van Dijk. „Er ist ohnehin sehr introvertiert. Er wird seine Gefühle nicht zu sehr zeigen, aber jeder weiß, dass ihm das sehr helfen wird. Hoffentlich folgen noch viele Hattricks.“

Der Niederländer ergänzte: „Es geht darum, das Umfeld zu schaffen, in dem er sich auf dem Platz ausdrücken kann. Als Fußballer willst du immer draußen sein und zeigen, was du kannst. Tore zu erzielen, ist ein großer Teil seines Spiels. Einen Hattrick in der Champions League zu schaffen, ist eine großartige Sache für ihn und für uns.“

Van Dijk hilft Barcola in Liverpool

Barcola war im Sommer für eine Mega-Ablöse von rund 125 Millionen Euro von Paris Saint-Germain nach Liverpool gewechselt. Durch erfolgsabhängige Bonuszahlungen von bis zu rund 20 Millionen Euro kann das Gesamtpaket auf etwa 145 Millionen Euro anwachsen – damit ist er der zweitteuerste Einkauf der Klubgeschichte.

Van Dijk, selbst einst Rekordtransfer der Reds, will dem Neuzugang mit diesem Druck helfen: „Ja, man kann Erfahrungen teilen. Es geht darum, sich gegenseitig zum Erfolg zu verhelfen. Wir stecken da gemeinsam drin. Bradley findet jetzt immer besser rein. Er wird absolut in Ordnung sein.“

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Gegen LASK erzielten neben Barcola auch Ronald Araújo, Jeremie Frimpong und Lewis Koumas die Liverpool-Tore. Trey Nyoni und Koumas feierten ihr Startelfdebüt in der Königsklasse, Rio Ngumoha stand zum zweiten Mal von Beginn an auf dem Platz. „Ich freue mich für alle“, sagte van Dijk: „Trey, Rio, Lewis arbeiten so hart. Für Lewis habe ich mich über das Tor besonders gefreut. Die Anerkennung für die jungen Jungs ist absolut verdient.“

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Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.