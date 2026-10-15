Norwegische Presse feiert nach BVB-Niederlage

Borussia Dortmund verliert bei Bodö/Glimt. Das sorgt für Ektase in der norwegischen Presse.

Nächster Norwegen-Schock für ein deutsches Team in der Champions League. Nach dem bitteren Unentschieden des FC Bayern in letzter Minute bei Viking Stavanger kam es für Borussia Dortmund bei der 0:1-Niederlage bei FK Bodö/Glimt noch schlimmer.

Statt zweier Pflichtsiege gab es zweimal deutsche Tristesse. Ganz anders ist die Stimmung natürlich in Norwegen. „Das ist ein gigantischer Triumph. Bodö/Glimt macht es schon wieder“, frohlockte Kommentator Öyvind Alsaker beim norwegischen TV-Sender TV-2 nach dem Schlusspfiff.

Borussia Dortmund verlor bei Bodö/Glimt Borussia Dortmund verlor bei Bodö/Glimt © IMAGO/NTB

Alsaker geriet schon während des Spiels so richtig ins Schwärmen: „Es lag in der Luft, in der eiskalten Luft. Bodö/Glimt nimmt Borussia Dortmund in der zweiten Halbzeit regelrecht auseinander.“

Auch in den norwegischen Zeitungen sorgte der Sieg für Begeisterung. „Komplett verdient! Borussia Dortmund versenkt“, titelte VG. Dagbladet schrieb: „Zorn in Deutschland! Am zweiten Tag in Folge musste sich ein Bundesliga-Gigant in Norwegen eine Niederlage eingestehen.“ Der BVB sei „mit eingezogenem Schwanz“ wieder gegangen.

Norwegen glänzt in Champions League: „Mein Gott, was erleben wir da?“

„Mein Gott, was erleben wir da? Viking hat gestern gegen Bayern München einen Punkt geholt. Heute holt Bodö/Glimt drei Punkte gegen Borussia Dortmund“, freute sich auch die norwegische Fußballspielerin Andrine Hegerberg in ihrer Rolle als Expertin für den TV-Sender NRK: „Wenn mir das jemand vor einem Jahr gesagt hätte, hätte ich das nicht geglaubt.“

Ihr Kollege Haitam Aleesami sah es etwas pragmatischer. Für ihn seien die Ergebnisse keine große Überraschung: „Viele sprechen vom kleinen Norwegen, aber ich weiß nicht, ob Norwegen überhaupt noch klein ist.“

„Wir sehen, dass die norwegische Nationalmannschaft bei der WM großartige Leistungen zeigt. Dann sieht man, was Glimt geleistet hat, und welche Entwicklung Viking genommen hat“, analysierte Aleesami weiter.