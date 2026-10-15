Fenerbahce-Chaos: Fans fordern nach 0:6 wohl Trainer-Rücktritt

Fenerbahce Istanbul geht in der Champions League bei Aston Villa unter. Nach der Partie steht Trainer Ismail Kartal scharf in der Kritik. Kapitän Milan Skriniar spricht von einem "peinlichen" Auftritt.

Fenerbahce Istanbul hat am Mittwochabend eine empfindliche Niederlage in der Champions League kassiert: Die Mannschaft von Trainer Ismail Kartal ging bei Aston Villa mit 0:6 unter und zeigte über 90 Minuten hinweg eine desaströse Leistung.

Das traditionell emotionale Umfeld des türkischen Traditionsklubs reagierte nicht überraschend mit scharfer Kritik an der Mannschaft. Die mitgereisten Fans forderten übereinstimmenden Medienberichten nach noch im Stadion den Rücktritt von Kartal.

Der Rücktritt von Trainer Ismail Kartal wird wohl von den Fenerbahce-Fans gefordert Der Rücktritt von Trainer Ismail Kartal wird wohl von den Fenerbahce-Fans gefordert © IMAGO/Sportimage

Das Chaos bei Fenerbahce wird immer größer

Der Coach selbst wurde nach der Partie darauf angesprochen. „Wir entschuldigen uns bei unseren Fans für das Ergebnis“, sagte der 65-Jährige, der erst seit Juni im Amt ist. Kartal fügte hinzu: „In drei Tagen steht das nächste wichtige Ligaspiel an und bis dahin müssen wir das Ergebnis hinter uns lassen.“

Er wird bereits seit einigen Wochen kritisch beäugt, denn nach dem ersten Champions-League-Spiel im September, welches mit einem 1:1 gegen die AS Rom endete, gab er aus dem Nichts seinen Rücktritt bekannt – ohne hierbei selbst auch nur einen einzigen Grund zu nennen.

Klub-Präsident Aziz Yildirim akzeptierte den Rücktritt aber nicht, woraufhin Kartal im Amt blieb. Er erklärte hierbei, dass Kartal gegen Rom wohl beim Stand von 1:1 von einer Flasche am Kopf getroffen wurde: „Deshalb ist er verärgert. Das ist der Grund“. Weiter führte er aus: „Er spricht über den Vorfall mit der Flasche, über diesen Druck.“

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Türkisches Medium haut auf Kartal und Yildirim drauf

In einem Kommentar des türkischen Mediums Fanatik wurde nun darauf angespielt: „Wegen zweier Sturköpfe schmilzt Fenerbahçe immer weiter dahin. Aziz Yıldırım entschied sich aus purer Sturheit dafür, den Weg mit Ismail Kartal fortzusetzen. (…) Auch Ismail Kartal schuf durch sein hartnäckiges Beharren darauf, dass die Mannschaft gut sei, eine regelrechte Ungewissheit.“

Nach sieben Spieltagen belegt Fenerbahce nur den vierten Platz in der Süper Lig – zu wenig für die hohen Ansprüche des Klubs. Am Samstag trifft das Kartal-Team um 18 Uhr vor heimischer Kulisse auf Alanyaspor, das nur einen Zähler weniger auf dem Konto hat.

Kapitän Milan Skriniar ging im Anschluss an das Spiel hart mit seiner Mannschaft ins Gericht und haderte vor allem mit den vielen Fehlern, die sich geleistet wurden. „In der Champions League bezahlt man dafür den Preis“, sagte der Verteidiger und ergänzte: „Das war heute beschämend und peinlich. So dürfen wir nicht auftreten.“