Aus den eigenen Reihen wird Bayern-Star Michael Olise für seinen Platzverweis gegen Stavanger angezählt. Bei Dietmar Hamann kommt die Deutlichkeit der öffentlichen Kritik nicht gut an.

Nach dem Platzverweis von Michael Olise beim 3:3 des FC Bayern gegen Viking Stavanger hat Dietmar Hamann deutliche Kritik am Umgang der Münchener mit dem Offensiv-Star geübt. Die öffentlichen Aussagen von Trainer Vincent Kompany und einigen Mitspielern über den Franzosen sorgen beim ehemaligen Nationalspieler für Verwunderung.

„Wenn ich höre, dass Spieler rausgehen und sagen, das war disziplinlos, schrillen bei mir die Alarmglocken“, schrieb Hamann in seiner Kolumne bei Sky. Der 53-Jährige äußerte dabei einen brisanten Verdacht: „Ich hatte das Gefühl, dass einige nur darauf gewartet haben, dass sie mal verbal etwas gegen ihn sagen können, weil er ansonsten keine Angriffsflächen bietet.“

Dietmar Hamann kritisiert die öffentlichen Äußerungen einiger Bayern-Akteure zum Platzverweis von Olise Dietmar Hamann kritisiert die öffentlichen Äußerungen einiger Bayern-Akteure zum Platzverweis von Olise © IMAGO/Matthias Koch

FC Bayern: Hamann nimmt Olise in Schutz

Hamann zeigte zwar grundsätzlich Verständnis für die Kritik am Platzverweis: „Dass Aktionen wie die von Olise nicht gehen, ist klar.“ Allerdings sei Olise aufgrund seiner Leistungen in den vergangenen beiden Spielzeiten einer der wenigen Spieler, der sich einen solchen Fehltritt „erlauben“ könnte.

Zudem sei bei der Aktion des 24-Jährigen auch Frustration im Spiel gewesen, da der Offensivspieler regelmäßig von seinen Gegenspielern hart angegangen werde.

Noch kritischer sieht der frühere Bayern-Profi die sportliche Abhängigkeit der Münchener von Olise. Dass der Rekordmeister die 3:2-Führung gegen Stavanger nach dessen Platzverweis nicht über die Zeit bringen konnte, werfe Qualitätsfragen auf.

Bayern-Abhängigkeit bereitet Hamann Sorgen

„Dass die Bayern ohne Olise mehr oder weniger aufgeschmissen sind, bereitet mir die größte Sorge“, betonte Hamann. Der Franzose sei derzeit der Unterschiedsspieler in der Offensive. „Wenn Olise es nicht schafft, solch ein Bollwerk zu knacken, schafft es keiner“, urteilte er über die Qualität des FC Bayern.

„Dass große Mannschaften von großen Spielern abhängig sind, ist nichts Neues. Aber ich habe das Gefühl, dass momentan die Abhängigkeit der Bayern von Olise größer ist als bei anderen Topteams von ihren Stars“, fuhr Hamann fort.

Im kommenden Champions-League-Spiel gegen den FC Arsenal bietet sich den übrigen Bayern-Profis nun die Gelegenheit, das Gegenteil zu beweisen: Olise wird in dieser Partie gesperrt fehlen.