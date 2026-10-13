BVB ohne Schlotterbeck bei Bodö/Glimt 

Der BVB verzichtet in der Champions League gegen Bodö/Glimt auf Nico Schlotterbeck.

Der BVB hat ohne Verteidiger Nico Schlotterbeck die Reise zum Champions-League-Spiel bei Bodö/Glimt angetreten.

Wie Geschäftsführer Lars Ricken am Dienstag beim Abflug bestätigte, wird der Nationalspieler aus Gründen der Belastungssteuerung nicht mit zum Spiel auf dem Kunstrasen im hohen Norden kommen.

Nico Schlotterbeck reist nicht mit Borussia Dortmund zum Auswärtsspiel bei Bodö/Glimt Nico Schlotterbeck reist nicht mit Borussia Dortmund zum Auswärtsspiel bei Bodö/Glimt © IMAGO/STEINSIEK.CH

Schlotterbeck hatte sich zuletzt in der Länderspielpause im Training bei der Nationalmannschaft eine Sprunggelenksverletzung zugezogen.

Beim 2:2 gegen Werder Bremen hatte er wieder gespielt und sogar ein Tor erzielt.