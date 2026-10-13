BVB ohne Schlotterbeck bei Bodö/Glimt

Der BVB verzichtet in der Champions League gegen Bodö/Glimt auf Nico Schlotterbeck.

Der BVB hat ohne Verteidiger Nico Schlotterbeck die Reise zum Champions-League-Spiel beim norwegischen Vertreter Bodö/Glimt angetreten.

Wie Sport-Geschäftsführer Lars Ricken am Dienstag beim Abflug am Dortmunder Flughafen bestätigte, wird der Nationalspieler nach mehreren Verletzungen aus Gründen der Belastungssteuerung nicht mit zum Spiel auf dem Kunstrasen im hohen Norden kommen.

Nico Schlotterbeck reist nicht mit Borussia Dortmund zum Auswärtsspiel bei Bodö/Glimt Nico Schlotterbeck reist nicht mit Borussia Dortmund zum Auswärtsspiel bei Bodö/Glimt © IMAGO/STEINSIEK.CH

Darum fehlt Nico Schlotterbeck dem BVB bei Bodö/Glimt

Vor dem BVB stehen drei Auswärtsspiele und 11.000 Flugkilometer innerhalb von sieben Tagen.

„Das ist schon eine krasse Woche. Das wird auch kein großer Spaß gegen Bodö, auf dem Kunstrasenplatz“, betonte Ricken. „Das wird eine riesige Herausforderung. Wir brauchen eine Top-Leistung.“

Der zuletzt angeschlagene Julian Ryerson gehört zum Kader, „offen“ ist Ricken zufolge allerdings, ob er auch spielen kann.

Verletzung bei der Nationalmannschaft, Tor gegen Werder Bremen

Schlotterbeck hatte sich zuletzt in der Länderspielpause im Training bei der Nationalmannschaft eine Sprunggelenksverletzung zugezogen.

Beim 2:2 gegen Werder Bremen hatte er wieder gespielt und sogar ein Tor erzielt.