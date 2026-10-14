Der Franzose überragt beim deutlichen Erfolg in Österreich. Florian Wirtz legt einen Treffer auf.

Angeführt vom überragenden Bradley Barcola hat der FC Liverpool nach einem Offensivspektakel auch sein zweites Spiel in der Champions League gewonnen. Beim Linzer ASK setzte sich der englische Spitzenklub souverän mit 6:3 (3:0) durch. Barcola erzielte drei Tore, eines davon legte der deutsche Nationalspieler Florian Wirtz auf.

Liverpool war von Beginn an drückend überlegen, Wirtz dribbelte sich früh sehenswert in den Strafraum, scheiterte aber an Lukas Jungwirth (11.) im Tor der Linzer. Kurz darauf sorgte Ronald Araújo (22.) per Kopf für das 1:0. Danach überrollte Liverpool den chancenlosen Gegner.

Barcola (24., 37., 66.), der frühere Leverkusener Jeremie Frimpong (51.) und Lewis Koumas (72.) erzielten die weiteren Treffer. Defensiv zeigte Liverpool aber auch einige Nachlässigkeiten, die Linz ausnutzte. Robert Ljubicic (63.) und Florian Flecker (74., 77.) waren für die Österreicher erfolgreich.