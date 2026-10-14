Beim 6:0 gegen Fenerbahce darf der Ex-Münchner Leon Goretzka für sieben Minuten ran. Sein einstige Bayern-Kollege liefert ab.

Nicolas Jackson hat beim klaren Sieg von Aston Villa in der Champions League gegen Fenerbahce einen Doppelpack erzielt. Der einstige Profi des FC Bayern erzielte beim 6:0 den zweiten und dritten Treffer.

Auch über seine Treffer hinaus lieferte der Senegalese eine überzeugende Leistung: „Jackson beweist, dass er für mehr als nur Tore verpflichtet wurde“, titelte die Daily Mail.

Der langjährige Nationalspieler Leon Goretzka feierte bei einem Torspektakeld derweil sein Debüt. Gegen einen restlos überforderten Gegner kam der Ex-Münchner zu einem siebenminütigen Kurzeinsatz.

Goretzka war nach seinem Wechsel nach Birmingham wegen Knieproblemen ausgefallen und stand gegen Fener erstmals im Kader. In der 83. Minute brachte ihn Teammanager Unai Emery für Ross Barkley ins Spiel.

Barkley hatte doppelt getroffen. Der aus Freiburg geholte Johan Manzambi glänzte beim Königsklassen-Debüt mit Tor und Assist.