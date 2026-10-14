Der FC Barcelona dreht in der Champions League sein Spiel bei Galatasaray Istanbul und grüßt von der Tabellenspitze. Die heimische Presse feiert das Team von Trainer Hansi Flick.

Der FC Barcelona hat seine Siegesserie in der Champions League eindrucksvoll ausgebaut. Das Team von Hansi Flick setzte sich am Dienstag bei Galatasaray Istanbul mit 4:1 durch, drehte die Partie nach Rückstand und feierte damit wettbewerbsübergreifend den zehnten Erfolg nacheinander.

Die Barca-Stars um Lamine Yamal, Anthony Gordon und Karim Adeyemi begeisterten im wie immer lauten Rams Park in Istanbul nicht nur ihren Trainer („In diesem Stadion und bei dieser Atmosphäre war es nicht leicht, aber ich bin sehr zufrieden“), sondern auch die heimische Presse, die sich begeistert zeigte.

Der FC Barcelona gewann überzeugend gegen Galatasaray Istanbul Der FC Barcelona gewann überzeugend gegen Galatasaray Istanbul © IMAGO/Anadolu Agency

„Eine himmlische Vorstellung des FC Barcelona in der türkischen Hölle“, titelte die Mundo Deportivo. Die mehr als 50.000 Fans in Istanbul „verwandelten das Stadion in einen wahren Hexenkessel. Der Lärm war so ohrenbetäubend, dass man das Gefühl hatte, mehrere Fans würden nur wenige Zentimeter von den Ohren entfernt pfeifen“, beschrieb Sport die Situation im Stadion.

Lamine Yamal bekommt Sonderlob

„Es ist die Feststellung, dass die Mannschaft unaufhaltsam ist und der große Favorit auf den Sieg in dieser Champions-League-Saison ist. Selbst die Aufholjagden sind episch“, führte das Blatt weiter aus. In den zehn siegreichen Partien schoss Barca unglaubliche 43 Tore. „Die von Hansi Flick trainierte Mannschaft befindet sich in einer Glanzphase“, betonte die Marca.

Auch gegen Galatasaray überzeugte die Offensive insbesondere in der zweiten Hälfte der Partie. Angeführt von einem überragenden Yamal, der zwei Treffer teils artistisch auflegte und auch am dritten entscheidend beteiligt war, drehte Barcelona die Partie. „Die ‚Nummer 10‘ entschied das Spiel und war der MVP des Spiels. Es gibt nur sehr wenige Spieler, die in der Lage sind, den Spielverlauf so zu beeinflussen“, zeigte sich die As begeistert. „In Istanbul hinterließ Yamal erneut seine Handschrift.“

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Besonders der Rabona-Versuch vor dem Treffer von Anthony Gordon zum 3:1 entzückte die Spanier. „Lamine schwingt den Zauberstab von Neymar und bringt Barca in der Türkei aus der Sackgasse“, merkte Sport an. „Lamine zauberte ein meisterhaftes Rabona-Dribbling aus dem Ärmel“, hieß es bei Mundo Deportivo.

„22 Schüsse um die türkische Hölle zum Schweigen zu bringen“

So gelang es der Mannschaft, die Fans der Türken immer weiter zu beruhigen. Das Spiel „brachte die Zuschauer auf den Tribünen schließlich völlig zum Schweigen. Dasselbe Stadion, das Barca zuvor mit einem kaum zu beschreibenden Lärm empfangen hatte, bot nun ein völlig anderes Bild“, fasste die Sport zusammen. „22 Schüsse, um die türkische Hölle zum Schweigen zu bringen“, titelte Mundo Deportivo.

Nach zwei Spielen grüßt Barca nicht nur in La Liga, sondern auch in der Champions League ungeschlagen von der Tabellenspitze. „Die Dominanz von Barcelona beschränkt sich nicht auf einen einzigen Wettbewerb. Das große Ziel für die Mannschaft von Hansi Flick bestand darin, die Dominanz auch auf die europäische Bühne zu übertragen. Und das ist ihr ebenfalls gelungen“, erklärte die Marca.

In der kommenden Woche warten dann echte Härtetests auf das Flick-Team. In der Königsklasse wartet zunächst der Titelverteidiger Paris St.-Germain (20.10., 21 Uhr), ehe am folgenden Sonntag der Clásico gegen Real Madrid steigt (25.10., 21 Uhr).

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