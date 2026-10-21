Spielen die derzeit Besten der Welt in der Bundesliga?

Mit einem Post auf seinem englischsprachigen X-Account sorgt der FC Bayern bei vielen Fans für helle Aufregung. Ein Foto spielt dabei eine besondere Rolle – und hat eine überraschende Vorgeschichte.

Offiziell muss die Fußballwelt noch bis kommenden Montag warten. Erst dann wird in London der Ballon d’Or vergeben. Aus Sicht des FC Bayern steht dabei natürlich Harry Kane im Mittelpunkt, der neben Kylian Mbappé und Lamine Yamal als einer der großen Favoriten auf den prestigeträchtigen Titel gilt. Nicht wenige Fans fiebern dem Termin entgegen und versuchen, jeden noch so kleinen Hinweis zu deuten.

Jüngstes Beispiel: Ein Foto, das der deutsche Rekordmeister am Dienstagabend auf seinem englischsprachigen X-Kanal veröffentlichte, sorgte bei zahlreichen Anhängern für Spekulationen und teilweise sogar Jubel. Das Bild zeigt Harry Kane im Smoking in einem roten Samtsessel. Dazu schrieb die Social-Media-Abteilung des Vereins: „It’s almost showtime“ – inklusive Sanduhr-Emoji.

Bayerns Beitrag auf X ließ bei den Fans Spekulationen um einen möglichen Ballon-d’Or-Gewinn aufkommen Bayerns Beitrag auf X ließ bei den Fans Spekulationen um einen möglichen Ballon-d’Or-Gewinn aufkommen © IMAGO/DeFodi Images

Viele User sehen darin einen klaren Hinweis darauf, dass der Engländer am Montag den Goldenen Ball erhalten wird. Einige hielten das Bild sogar für eine Aufnahme aus einem bereits abgeschlossenen Fotoshooting, das für einen entsprechenden Promo-Effekt im Falle eines Kane-Triumphs sorgen soll.

Der vermeintliche Hinweis führt in die Irre

Die Wahrheit ist allerdings banaler: Das Foto ist nämlich über drei Jahre alt und entstand in einem völlig anderen Kontext.

Im August 2023 stellte der FC Bayern Harry Kane in einem sogenannten „Announcement Video“ vor und verkündete dessen Wechsel von Tottenham Hotspur nach München. Der Rekordmeister wählte dafür eine besondere Location und eine ebenso besondere Inszenierung. Der Engländer wurde als neuer Star im Hollywood-Stil präsentiert. Als Kulisse diente das altehrwürdige Filmtheater am Sendlinger Tor in München. Die Pointe des Videos: Am Ende dreht sich Kane zur Kamera und sagt: „And Action!“

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Doch auch die Entstehung der damaligen Aufnahmen birgt eine kuriose Geschichte. Denn Kane saß für das Video tatsächlich nie selbst in dem roten Kinosessel!

Für diesen Auftritt musste Kane nicht einmal kommen

Wie Kinobetreiber Christoph Preßmar im August 2023 der Abendzeitung erzählte, hatte der FC Bayern für die Dreharbeiten zunächst ein Double im Smoking eingesetzt, um die richtige Beleuchtung und die Kameraperspektiven auszuprobieren. Weil sich Kanes Ankunft in München im Zuge des langwierigen Transferpokers immer weiter verzögerte, erschien der Engländer letztlich überhaupt nicht im Kino. Stattdessen wurde er nachträglich digital in die bereits entstandenen Aufnahmen eingefügt.

Das vermeintlich brandaktuelle Ballon-d’Or-Foto zeigt also ein Motiv, das ursprünglich für die Vorstellung Kanes als Bayern-Neuzugang produziert worden war.

Wahrscheinlich wollte der FC Bayern mit dem Post vor allem die Vorfreude auf die Verleihung anheizen. Ob Kane den Ballon d’Or tatsächlich gewinnt, verrät das Foto jedenfalls nicht.

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