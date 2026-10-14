Der Kulttalk zur Champions League auf SPORT1 ist zurück. Am Mittwoch startet der Fantalk in die neue Saison.

Der Fantalk ist zurück! Immer mittwochs um 20.15 Uhr geht der Kulttalk auf SPORT1 live aus der Lover’s Lane im altobelli in Essen auf Sendung. Dabei begrüßt das Moderationsduo aus Hauptmoderatorin Lisa Ramuschkat und Co-Moderator Hartwig Thöne prominente Gäste.

Anlässlich des Duells zwischen Borussia Dortmund und Bodö/Glimt sind am 14. Oktober Kulttrainer Peter Neururer, Kommentator Toni Tomic und Reporterin Lisa Tellers zu Gast. Im Fokus steht das Auswärtsspiel der Dortmunder in Norwegen (21 Uhr im LIVETICKER). Gleichzeitig hat die Runde auch das restliche Geschehen in der Champions League im Blick.

Der Fantalk wird moderiert von Lisa Ramuschkat (l.) und Hartwig Thöne (r.) Der Fantalk wird moderiert von Lisa Ramuschkat (l.) und Hartwig Thöne (r.) © SPORT1

Parallel zum BVB ist auch der VfB Stuttgart im Einsatz. Die Schwaben gastieren in der Slowakei bei Slovan Bratislava. In einem echten Kracher-Duell bekommt Manchester City um Erling Haaland mit Titelverteidiger Paris Saint-Germain gefordert. Und auch Real Madrids Star-Ensemble um Kylian Mbappe und Jude Bellingham ist am Mittwochabend gegen die AS Rom gefragt.

SPORT1 Fantalk zur Champions League: Einzigartig im deutschen TV

Authentische Meinungen, hitzige Diskussionen und eine einmalige Fankultur machen den Fantalk seit seiner Premiere im Jahr 2013 zu einem festen Bestandteil im deutschen Fußball-TV. Die Runde öffnet sich für wechselnde Gäste, welche für frische Perspektiven und neuen Gesprächsstoff sorgen. Ein weiterer Platz am Tisch sorgt ab sofort für noch mehr Meinungsvielfalt und Diskussionen.

Während auf dem Rasen Champions-League-Geschichte geschrieben wird, liefern die Gäste am Tresen leidenschaftliche Analysen, pointierte Kommentare und jede Menge Emotionen.