78 Treffer: Champions League bricht Torrekord

Am zweiten Spieltag der Königsklasse fallen so viele Treffer wie noch nie.

Neun Tore in Linz, sieben in Mailand und Rom, sechs in Manchester: Am zweiten Spieltag der Champions League fielen so viele Treffer wie noch nie, insgesamt waren es 78 in 18 Spielen (Schnitt: 4,33). Damit wurde der bisherige Rekord von 71 Treffern am dritten Spieltag der Saison 2025/26 klar überboten.

Seit Einführung der Ligaphase zur Saison 2024/25 wurde der Torrekord mehrfach gebrochen. Die Bestmarke aus den Zeiten der alten Gruppenphase liegt bei 63 Toren in 16 Spielen (Schnitt: 3,93) am ersten Spieltag der Saison 2000/01.

In den ersten beiden Runden der aktuellen Saison gab es insgesamt 147 Tore in 36 Spielen. Der Schnitt von 4,08 Treffern pro Partie ist der höchste der Turniergeschichte.