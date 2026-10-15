Undav trifft endlich wieder: „Natürlich ist es befreiend“

Deniz Undav erzielt sein erstes Saisontor und gibt nach dem Spiel zu, dass dieser Treffer eine Erlösung war. Er gibt sich aber auch selbstkritisch.

Bei Stuttgarts Kapitän Deniz Undav ist nach seinem ersten Saisontor eine große Last abgefallen. „Natürlich ist es befreiend. Es ist immer schön zu treffen nach einer Durststrecke von sieben, acht Spielen. Das fühlt sich gut an“, sagte Undav nach dem 3:0 (1:0) des VfB in der Champions League bei Slovan Bratislava mit einem Lächeln.

Der 30-Jährige hatte den Traumstart des VfB in der Königsklasse in der 29. Minute eingeleitet. Es war im achten Pflichtspiel der Saison sein erster Treffer. In den letzten Wochen hatte es immer wieder Kritik am VfB-Angreifer gegeben. Undav war auch von Bundestrainer Jürgen Klopp für die Spiele in der Nations League trotz eines XXL-Kaders nicht berücksichtigt worden.

Deniz Undav trifft erstmals in dieser Saison Deniz Undav trifft erstmals in dieser Saison © AFP /SID/THOMAS KIENZLE

Er fühle sich aber nicht „ungerecht“ behandelt, so Undav bei DAZN. Ihm sei bewusst, „dass die Leute mich an der letzten Saison messen mit der WM“ und erwarten würden, „dass ich gefühlt jedes Spiel treffen muss. Das ist mir klar. Aber ich bin ruhig geblieben.“

Champions League: Undav sieht noch viel Luft nach oben

Dennoch: Undav sieht bei sich trotz des Tores noch Luft nach oben. „Es war wieder ein bisschen besser als sonst. Es kann aber noch besser werden. Aber im Endeffekt ist es wichtig, dass wir gewonnen haben“, sagte er.

In der vergangenen Saison hatte Undav mit 25 Toren und 14 Vorlagen geglänzt. Seinen Vertrag beim VfB hatte er im Sommer vorzeitig bis 2029 mit Option auf ein weiteres Jahr verlängert.

DEINE MEINUNG

VfB-Trainer Sebastian Hoeneß hatte seinen Kapitän zuletzt trotz dessen durchwachsenem Saisonstart wiederholt verteidigt. Für ihn sei Undav „immer wertvoll, auch wenn er vielleicht mal nicht die besten Aktionen hat im Spiel“, betonte der 44-Jährige zuletzt: „Er ist ein feiner Kerl, ist unser Kapitän, ist jemand, der das Spiel unglaublich gut versteht und lesen kann, der in der Lage ist, dort sehr gute Impulse auch an mich als Trainer zu geben.“ Und der endlich wieder trifft.