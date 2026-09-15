CL-Finale kommt wieder nach München!

Das Champions-League-Finale kommt zurück nach München. Schon in zwei Jahren wird das Endspiel in der Königsklasse wieder in der Arena des FC Bayern stattfinden.

Das Finale der Champions League steigt 2028 wieder in München! Wie die UEFA in einem Statement offiziell bekannt gab, wird das Endspiel der Königsklasse in der Allianz Arena stattfinden. Zuletzt war das Stadion des FC Bayern 2025 die Bühne des Showdowns um den Henkelpott.

Festgelegt wurde auch, dass das Endspiel 2029 im Camp Nou des FC Barcelona stattfinden soll.

In der Münchner Allianz-Arena wird 2028 das Finale der Champions League stattfinden In der Münchner Allianz-Arena wird 2028 das Finale der Champions League stattfinden © IMAGO/imagebroker

Auch für die weiteren europäischen Wettbewerbe wurden Entscheidungen getroffen. Die Europa League wird 2028 in der National Arena von Bukarest entschieden. Die Conference League wird ihr Endspiel im Juventus Stadium von Turin austragen.

Sechstes Finale in der Heimat des FC Bayern

Der FC Bayern hat mit der Entscheidung in zwei Jahren also schon wieder die große Chance auf ein „Finale dahoam“ in der Champions League. Die bayerische Landeshauptstadt, die das wichtigste Spiel im europäischen Vereinsfußball damit zum sechsten Mal austrägt, war der einzige Bewerber.

Das Finale der Königsklasse in der Allianz Arena ist für den 27. Mai 2028 geplant. Bislang gab es noch keinen Münchner „Heimsieg“. Im einzigen „Finale dahoam“ hatte der FC Bayern 2012 gegen den FC Chelsea sein „Drama dahoam“ erlebt und im Elfmeterschießen verloren.

„München hat 2025 einmal mehr gezeigt, dass wir Sportgroßereignisse auf höchstem internationalen Niveau ausrichten können“, hatte Oberbürgermeister Dominik Krause (Bündnis 90/Die Grünen) schon vor der Vergabe betont und von einer „großen Chance“ gesprochen, München einmal mehr „als weltoffene, sportbegeisterte und leistungsfähige Gastgeberstadt international zu präsentieren“.

DEINE MEINUNG

München will auch die Olympischen Spiele

München strebt auch eine Bewerbung für die Austragung der Olympischen und Paralympischen Spiele 2036, 2040 oder 2044 an. Die Metropole gilt als Favorit der deutschen Bewerbung. Am 26. September entscheidet der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB).

Bisher war München fünfmal Ausrichter des Finals in der Königsklasse. Nach 2012 war erst 2025 die Allianz Arena der Schauplatz gewesen: Paris Saint-Germain triumphierte gegen Inter Mailand. Zudem fanden die Endspiele dreimal im altehrwürdigen Olympiastadion: 1979 siegte Nottingham Forest, 1993 Olympique Marseille und 1997 Borussia Dortmund.

Bei den Frauen wurde das Champions-League-Finale 2028 nach Lyon vergeben, 2029 nach Cardiff. Im kommenden Jahr ist Warschau der Gastgeber.