Werder Bremen setzt im Nordderby ein klares Zeichen und schlägt den HSV deutlich. Justin Njinmah ist nach seinem Doppelpack der Mann des Tages - auch Niclas Füllkrug trifft.

Nach seinem Doppelpack bei der grün-weißen Party hatte es der Bremer Derbyheld eilig. „Ein unfassbar geiles Spiel“, meinte Justin Njinmah nach dem 4:0 (0:0) seines SV Werder im Klassiker gegen den Nordrivalen Hamburger SV bei DAZN: „Jetzt können wir alle schön nach Hause.“ Denn dort wartet das nächste Highlight: „Meine Frau ist schwanger. Wenn heute Abend noch mein Sohn kommt, dann ist es ein perfekter Tag.“

Den sportlichen Teil dazu hatte 26-Jährige mit seinem ersten Bundesliga-Doppelpack beigetragen, mit seinen beiden Treffern (64., 70.) entschied der künftige Vater das 111. Nordderby und bereitete den Fans einen echten Feiertag. „Die Nummer eins im Norden sind wir“, sangen die Fans schon lange vor dem Schlusspfiff.

Justin Njinmah (m.) wurde für Werder Bremen zum Derbyhelden Justin Njinmah (m.) wurde für Werder Bremen zum Derbyhelden © IMAGO/RHR-Foto

Friedl mit dem Knotenlöser im Nordderby

Kapitän Marco Friedl mit einem wuchtigen Rechtsschuss unter die Latte (55.) hatte den Bann gebrochen, Niclas Füllkrug setzte mit seinem zehnten Saisontor (90.+2) den Schlusspunkt. Das Team von Trainer Daniel Thioune untermauerte mit dem höchsten Derbysieg seit der Double-Saison 2003/04 seinen überraschend starken Saisonstart und festigte Rang sechs.

„In der ersten Halbzeit haben wir uns angemeldet und in der zweiten Halbzeit dann finalisiert“, befand Thioune nach dem Schlusspfiff, der dennoch einen schwachen Start seiner Mannschaft erlebt hatte: „Ich fand, dass wir nicht so die Energie auf den Platz gebracht haben, wie in den letzten Wochen. […] Aber das ist uns in der zweiten Halbzeit dann deutlich besser gelungen.“

Muheim vergrößert die Hamburger Verletztenliste

Der HSV um Coach Merlin Polzin verpasste die Chance, nach Punkten zum ewigen Rivalen aufzuschließen und sich in die obere Tabellenhälfte vorzuschieben. „In der zweiten Hälfte geben wir es aus der Hand. Das geht nicht, so kannst du ein Derby nicht verlieren. Das haben unsere Fans nicht verdient“, sagte Miro Muheim, der früh verletzt ausgewechselt werden musste und die Verletzungssorgen der Hamburger noch größer macht (19.).

„Wir sind brutal enttäuscht. Das Spiel verlierst du hier in der zweiten Halbzeit ganz klar. Gegner effizient gewesen. Ist natürlich ein herber Schlag für uns, weil es wirklich wehtut. Heute sind wir die Verlierer, das müssen wir wegstecken. Das werden wir wegstecken, aber für heute ist es brutal“, erklärte Daniel Heuer Fernandes nach der Partie.

DEINE MEINUNG

Vuskovic beim Comeback auf der Bank

Tabellarisch war die Partie zwischen dem Sechsten und Elften das hochkarätigste Spiel der beiden Widersacher seit der Saison 2011/12. Es waren aber andere Themen, die in den Vorberichten die Schlagzeilen bestimmten: das mögliche Pflichtspiel-Comeback von Mario Vuskovic sowie Werders Verlängerung mit Thioune am Tag vor dem Wiedersehen mit seinem Ex-Klub und seinem früheren Co-Trainer Polzin.

Vuskovic war nach vier Jahren Dopingsperre triumphal wieder von den HSV-Fans aufgenommen worden – und durfte tatsächlich direkt auf der Bank Platz nehmen. Werder belohnte Thioune unterdessen für den erfolgreichen Saisonstart und wollte mit dem neuen Arbeitspapier ein weiteres positives Zeichen vor dem Highlight-Spiel setzen.

Duell auf Augenhöhe in der ersten Halbzeit

Die Partie begann dynamisch, keine Mannschaft konnte sich dabei zunächst echte Vorteile erarbeiten. Die Gäste wagten aus einer dichten Defensive immer wieder Vorstöße über den agilen Alexander Rössing-Lelesiit – zunächst ohne Ertrag. Bei Werder machte Njinmah direkt mit seinem Tempo auf sich aufmerksam und beschäftigte die Hintermannschaft des HSV.

Und Topstürmer Füllkrug? Der DFB-Rückkehrer, den Polzin im Vorfeld als „Ausnahmespieler“ bezeichnet hatte, rieb sich in Zweikämpfen auf. Hier ein Schubser, da ein wuchtiges Kopfballduell – der 33-Jährige warf sich voll rein und lauerte auf seine Chancen. Und er sollte sie nach toller Vorarbeit von Arthur noch in der ersten Hälfte erhalten, traf den Ball aber in exzellenter Position nicht richtig (45.).

Polzin: „Heute tut es richtig weh“

Besser machte es dann Friedl und unterstrich Werders Scorer-Qualitäten in der zweiten Halbzeit sowie nach Standards. Der HSV reagiert mit wütenden Angriffen, kassierte dann aber den schnellen Doppelpack von Njinmah.

„Am Ende vielleicht ein Tor zu hoch, aber am Ende war es auch nicht mehr gut von uns“, analysierte Polzin und richtete den Blick direkt wieder nach vorn: „Heute tut es richtig weh, heute wird es eine beschissene Nacht und morgen auch nochmal eine harte Analyse, aber dann freuen wir uns ab Dienstag auf die Bayern.“ Der Rekordmeister gastiert am kommenden Samstag im Hamburger Volkspark.

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