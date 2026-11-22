Der FC Augsburg schlägt Mainz 05 mit 3:1. Für die Schlagzeilen sorgt aber vor allem FCA-Trainer Manuel Baum, der schon in der ersten Halbzeit die Rote Karte sieht.

Großer Aufruhr beim Augsburger Sieg gegen Mainz 05 (3:1). FCA-Trainer Manuel Baum hat nach einem Disput mit dem Mainzer Nadiem Amiri kurz vor der Pause die Rote Karte gesehen und musste seine Coachingzone in Richtung Tribüne verlassen (43.).

Einen langen Ball der Mainzer nahm der Trainer hinter der Auslinie mit der Hand auf und hielt ihn vor dem heraneilenden Amiri zurück, der den Einwurf schnell ausführen wollte. Direkt vor den Augen des Vierten Offiziellen lieferten sich die beiden in Folge ein Wortgefecht. Amiri schlug Baum den Ball aus der Hand. Baum sah für die Spielverzögerung von Schiedsrichter Martin Petersen glatt Rot.

Zwischen Nadiem Amiri (l.) und Manuel Baum (r.) kam es zum Konflikt Zwischen Nadiem Amiri (l.) und Manuel Baum (r.) kam es zum Konflikt © IMAGO/Eibner

„Weil ich weiter mit ihm sprechen wollte“, begründete Baum die Aktion nach Abpfiff bei DAZN. „Interessanterweise, wenn ein Spieler auf dem Platz sowas macht, dann gibt es Gelb. Aber beim Trainer gibt es gleich Rot“, führte er weiter aus.

Tor des FC Augsburg aberkannt

Vorausgegangen war der Auseinandersetzung ein nicht gegebenes Tor der Fuggerstädter. Knapp fünf Minuten vor der Pause landete der Ball im Strafraum bei Yannik Keitel, der seine Chance nutzte und an Mainzer Keeper Robin Zentner vorbei einnetzte. Doch die Augsburger freuten sich zu früh, Petersen pfiff ab und entschied in der Entstehung auf Offensivfoul von Jum Bah – zum Unverständnis von FCA-Trainer Baum.

„Man muss ein bisschen den Kontext da verstehen, finde ich. Davor – und das habe ich jetzt von mehreren Seiten gehört – kriegen wir das 3:0 zurückgepfiffen. Das war ein klares Tor, das sagen sie selber auch. Das war einfach eine Fehlentscheidung in dem Fall“, echauffierte sich Baum.

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Auseinandersetzung? Nicht nur an der Seitenlinie

Doch nicht nur an der Seitenlinie kam es zu einer hitzigen Auseinandersetzung: Auch die Spieler auf dem Feld gingen aufeinander los. Eine kurze Rudelbildung brach aus.

„Der absolute Wahnsinn“, bilanzierte Baum: „Rot ist ja immer echt heftig für so eine Lappalie.“ Das versuchte der Übungsleiter noch erfolglos dem Schiedsrichterassistenten zu erklären und nahm auf der Tribüne Platz. Dort ließ er seine offensichtliche Wut zunächst am Gerüst dieser aus.

Auch Amiri wurde verwarnt. Für den 30-Jährigen gab es die Gelbe Karte. Die Beteiligten der Rudelbildung blieben verschont.

Unter anderem dank Doppelpacker Michael Gregoritsch blieb die Rote Karte allerdings in diesem Spiel sportlich ohne Folgen. „In der idealen Welt braucht ja eine Mannschaft wie unsere keinen Trainer. Das habe ich ihnen in der Halbzeit gesagt. Sie kriegen es ja ohne mich hin“, stellte Baum später zufrieden fest.

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