Pech für Bayer Leverkusen: Andrich verletzt
Bayer Leverkusen muss auf Robert Andrich verzichten. Der 32-Jährige fehlt der Werkself im Jahresendspurt wegen einer in der Europa League zugezogenen Verletzung.
Bundesligist Bayer Leverkusen muss im Jahresendspurt auf Mittelfeldspieler Robert Andrich verzichten.
Wie der Werksklub am Sonntagabend kurz vor dem Topspiel bei Borussia Dortmund bekannt gab, fehlt der 32 Jahre alte Ex-Kapitän bis Anfang des kommenden Jahres wegen einer Muskelverletzung in der rechten Wade. Die Blessur hatte sich Andrich beim 2:0 in der Europa League bei Dinamo Zagreb am Donnerstag zugezogen.
Verletzungssorgen bei Bayer Leverkusen reißen nicht ab
Das Team von Trainer Carles Martínez muss bisher bereits auf Verteidiger Lucas Vázquez und den erkrankten Mittelfeldspieler Kennet Eichhorn verzichten.
Andrich, der 19 Mal für die deutsche Nationalmannschaft auflief, gehört in der laufenden Spielzeit nicht zum Stammpersonal.
In bislang zehn Bundesligaspielen kam er einzig beim FSV Mainz 05 am fünften Spieltag über die volle Spielzeit zum Einsatz und erzielte dabei auch sein bisher einziges Saisontor.
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