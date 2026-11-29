Ohne ihren gesperrten Cheftrainer Manuel Baum drehen die Augsburger auf - eine frühe Rote Karte hilft dabei. Die Sorgen bei der TSG Hoffenheim wachsen an.

Manuel Baum kaute entspannt auf seinem Kaugummi herum und klatschte zufrieden seine Sitznachbarn ab, auf dem Platz lagen sich seine Schützlinge in den Armen.

Ohne den gesperrten Coach auf der Bank hat der FC Augsburg in der Bundesliga ein Zeichen gesetzt und dank einer furiosen ersten Halbzeit der TSG Hoffenheim eine schmerzhafte 4:0 (4:0)-Pleite zugefügt.

Vladimir Coufal war bedient Vladimir Coufal war bedient © IMAGO/Michael Weber

Bundesliga: Hoffenheim rutscht auf Platz 15 ab

Eine frühe Rote Karte gegen den Hoffenheimer Mats Rots half dabei mit. Torschütze Fabian Rieder schlug überraschend zunächst etwas kritische Töne ein: „Ich bin sehr glücklich, aber man muss auch ansprechen, dass es keine gute Leistung von uns war. Ich bin der Meinung, wenn wir etwas erreichen wollen, müssen wir uns steigern“, sagte Rieder bei DAZN: „Nicht falsch verstehen: Ich bin happy über die drei Punkte – aber wir müssen ambitioniert bleiben und weiter an uns arbeiten.“

Yannik Keitel (12.) brachte Augsburg nach einer Ecke in Führung, ehe Rots (20.) wegen einer Notbremse des Feldes verwiesen wurde. Rieder (23.) per direktem Freistoß, Marius Wolf (34.) und Juma Bah (45.+7) erhöhten vor der Pause. Durch den zweiten Dreier nacheinander sprangen die Augsburger auf Platz acht in der Tabelle, die TSG von Trainer Christian Ilzer rutschte durch die zahlreichen Punktgewinne der Konkurrenten am Wochenende hingegen auf Rang 15 ab.

„Einfach ist es nicht. Die nächsten Gegner werden nicht einfacher“, sagte der Hoffenheimer Patrick Wimmer: „Wir kassieren zu viele Gegentore, vor allem nach Standards. Auch vorne hatten wir heute wieder die Scheiße am Fuß.“

Augsburg musste am Sonntag ohne den rotgesperrten Baum auskommen, der Cheftrainer hatte gegen den FSV Mainz 05 wegen unsportlichen Verhaltens einen Innenraumverweis kassiert, weil er einen gegnerischen Einwurf verzögerte. „Ich muss nochmal in mich gehen, wo die beste Position für mich ist“, hatte der Coach vor der Partie gesagt.

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Juma Bah hatte guten Grund zum Jubeln Juma Bah hatte guten Grund zum Jubeln © IMAGO/Jan Huebner

Hoffenheim: Rots fliegt nach Notbremse vom Platz

Zu Beginn der Partie nahm er mit verschränkten Armen bei Temperaturen um den Gefrierpunkt auf der Tribüne Platz, die Mannschaft betreuten die Co-Trainer um Frank Fröhling. „Fan“ Baum nahm gelassen und ohne großen Jubel das erste Highlight seiner Mannschaft zur Kenntnis: Nach starkem Hoffenheimer Beginn lief Keitel bei einer Ecke klug ein und köpfte unbedrängt zur Führung.

Die Augsburger behielten dann den Fuß auf dem Gaspedal und wurden in einer abwechslungsreichen Anfangsphase belohnt. Rots brachte den durchstartenden Hennes Behrens zu Fall, was Schiedsrichter Matthias Jöllenbeck als Notbremse wertete und den Innenverteidiger des Feldes verwies. Es kam noch schlimmer, denn Rieder schlenzte den anschließenden Freistoß zum 2:0 durch die löchrige Mauer in die Ecke.

Der zweite Platzverweis gegen einen Innenverteidiger im zweiten Ligaspiel nacheinander – vergangene Woche war Ozan Kabak wegen einer Tätlichkeit spät vom Platz geflogen – warf die TSG aus der Bahn. Die Gastgeber hatten zudem erneut Pech, als Jöllenbeck nach einem Vergehen an Andrej Kramaric auf Elfmeter entschied, diesen aber nach VAR-Einsatz zurücknahm (29.).

Stattdessen kam es noch bitterer: Erst nutzte Wolf einen Abpraller, dann legte Bah tief in der Nachspielzeit der ersten Hälfte sogar nochmal nach. Im zweiten Durchgang schaltete der FCA einen Gang runter, die TSG erspielte sich einige Chancen – am klaren Augsburger Sieg änderte das aber nichts mehr.

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