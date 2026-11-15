Über 50.000 bei Vuskovic-Comeback nach Dopingsperre

Im fast komplett vollen Volkspark wird Mario Vuskovic gefeiert. Auf dem Platz zeigt der Rückkehrer eine ordentliche Leistung.

Über 50.000 Fans und ein umjubelter Rückkehrer: Der Hamburger SV hat am Sonntag das Comeback von Mario Vuskovic (24) in den Profifußball gefeiert. 1.467 Tage nach seinem bisher letzten Spiel lief der Innenverteidiger beim 1:1 (0:1) im Freundschaftsspiel gegen seinen Heimatverein Hajduk Split wieder für den HSV auf.

„Vielen Dank für eure Unterstützung. Diese vier Jahre waren nicht einfach für mich, meine Familie“, sagte Vuskovic am Stadionmikrofon in Richtung der HSV-Fans: „Ihr habt mich motiviert, immer hart weiterzuarbeiten und jeden Tag mein Bestes zu geben.“ Im Anschluss übergaben ihm die Anhänger symbolisch das „Free Vuskovic“-Banner.

Vuskovic zurück auf dem Platz Vuskovic zurück auf dem Platz © picture-alliance/dpa/SID/Marcus Brandt

Tausende Fans hatten bereits das erste Training von Vuskovic im September live verfolgt, nun lief am 15. November auch die Spielsperre wegen EPO-Dopings für den Kroaten ab. Beim HSV übernimmt Vuskovic, der stets seine Unschuld beteuert hatte, das Trikot mit der Nummer 44, das in der Vorsaison sein jüngerer Bruder Luka getragen hatte.

Vuskovic-Comeback: „Es bedeutet uns allen in der Familie sehr viel“

„Es bedeutet uns allen in der Familie sehr viel, aber für ihn ist es noch einmal etwas ganz anderes“, sagte Luka Vuskovic, der mittlerweile in der Premier League bei Brighton & Hove Albion spielt, über das Comeback seines Bruders.

In der Bundesliga könnte Vuskovic für den HSV theoretisch nach der Länderspielpause wieder auflaufen – und damit ausgerechnet im Nordderby bei Werder Bremen (22. November). „Wir werden alles geben“, sagte Vuskovic. Nach neun Spieltagen liegt Hamburg auf Tabellenplatz elf.

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