HSV-Profi Vuskovic vor Comeback: „Aufgeben ist keine Option“

Nach vier Jahren Zwangspause steht Mario Vuskovic vor seinem ersten Einsatz für den HSV. Vor dem emotionalen Comeback spricht der Verteidiger über seine Erwartungen, schwierige Zeiten und die Rückkehr zur Normalität.

Mario Vuskovic steht vor einem besonderen Moment: Am Sonntag wird der Verteidiger erstmals seit seiner Dopingsperre wieder für den Hamburger SV auf dem Platz stehen. Im Testspiel gegen seinen ehemaligen Verein Hajduk Split feiert der Kroate nach 1.467 Tagen sein Comeback im HSV-Trikot.

Vor der Partie im Volksparkstadion, zu der mehr als 50.000 Zuschauer erwartet werden, sprach Vuskovic in einem Interview des Vereins über die lange Wartezeit und die Bedeutung seiner Rückkehr. „Vier Jahre sind eine lange Zeit, also habe ich unzählige Male darüber nachgedacht“, erklärte der 24-Jährige.

Mario Vuskovic steht vor seinem Comeback für den HSV Mario Vuskovic steht vor seinem Comeback für den HSV © IMAGO/Hanno Bode

Vuskovic möchte nicht im Rampenlicht stehen

Trotz der großen Vorfreude möchte er den Trubel um seine Person möglichst ausblenden. „Ich freue mich darauf, aber ich möchte eigentlich nicht so sehr im Rampenlicht stehen. Wir spielen schließlich als Nächstes schon das Nordderby in Bremen“, sagte Vuskovic mit Blick auf die anstehende brisante Bundesliga-Partie gegen Werder Bremen.

Um mit der Aufmerksamkeit umzugehen, setzt der Innenverteidiger auf einen möglichst normalen Alltag. Gemeinsam mit seiner Freundin genieße er die Zeit in Hamburg. Nach dem Training stehen Serien, gemeinsames Essen oder Lesen auf dem Programm. „Alles stinknormal“, beschrieb er seine Ablenkung.

HSV-Profi: „Aufgeben ist keine Option“

Die vergangenen vier Jahre seien nicht immer einfach gewesen. Dennoch habe für ihn nie zur Debatte gestanden, die Hoffnung auf eine Rückkehr aufzugeben. „Für mich ist Aufgeben keine Option. Egal, was ist. Wir haben immer gesagt, dass wir bis zum Ende kämpfen werden. Das haben wir geschafft“, betonte der HSV-Profi.

Besonders wichtig sei dabei die Unterstützung seines persönlichen Umfelds gewesen. Gerade in schwierigen Phasen hätten Familie und Freunde ihm geholfen, durchzuhalten. Auch auf dem Platz fühlt sich Vuskovic inzwischen wieder angekommen. Seine Mitspieler hätten ihn von Beginn an integriert und behandelt, „als würde ich schon vier Jahre mit ihnen zusammenspielen“.

DEINE MEINUNG

Ganz abgeschlossen sei die Rückkehr in den Alltag allerdings noch nicht. Erst nach seinem ersten Einsatz werde sich die Situation vermutlich wieder beruhigen. Für die Trainingswoche vor dem Nordderby erwartet der Kroate dann wieder Normalität.

Dieser Text wurde mit KI-Unterstützung erstellt.