Freiburg verpasst den Sprung an die Tabellenspitze. RB gelingt tief in der Nachspielzeit noch der Ausgleich. SC-Trainer Julian Schuster hadert mit den Entscheidungen des Schiedsrichters.

Ein Zwei-Tore-Vorsprung reichte nicht – der SC Freiburg hat es verpasst, in der Fußball-Bundesliga am FC Bayern vorbeizuziehen. Gegen RB Leipzig kamen die Breisgauer am Sonntagnachmittag auch durch ein spätes Gegentor nicht über ein 2:2 (2:0) hinaus, bleiben aber im Spitzenfeld der Tabelle und vor dem Konkurrenten aus Sachsen. Zudem blieb der Sport-Club im siebten Pflichtspiel nacheinander unbesiegt.

Igor Matanovic (11.) und Maximilian Eggestein (43., Handelfmeter nach Videobeweis) hatten Freiburg zunächst auf die Siegerstraße gebracht, doch RB kam nach der Pause durch Christopher Nkunku (53., Foulelfmeter nach Videobeweis) und Christoph Baumgartner (90.+3) noch zurück. Das Spiel drehen konnten die Leipziger jedoch nicht mehr und verpassten es ebenfalls, die derzeit strauchelnden Bayern zu überholen.

Julian Schuster war nicht zufrieden mit der Leistung des Schiedsrichters Julian Schuster war nicht zufrieden mit der Leistung des Schiedsrichters © IMAGO/Eibner

Freiburg hadert nach spätem Gegentor

Bitterer war der Ausgang aber für die Freiburger. Der Frust sei „noch nicht verflogen“, erklärte Derry Scherhant nach dem Spiel bei DAZN. „Es fühlt sich sehr, sehr bitter an – wie eine Niederlage. In der letzten Minute noch so ein Tor zu bekommen, wenn man insgesamt ein gutes Spiel gegen Leipzig macht. Da werden wir noch brauchen, um das zu verarbeiten.“

Es sei „schwer zu beschreiben, wie man dieses Tor noch bekommen kann. Ich hatte das Gefühl, da brennt nichts mehr an“, ergänzte der Nationalspieler. Freiburgs Trainer Julian Schuster meinte: „Wir hätten den Sack früher zumachen können, die Möglichkeiten waren da.“

Der Coach ärgerte sich aber nicht nur über das späte Gegentor, sondern auch über Schiedsrichter Robin Braun. „Es fängt mit einer sehr strittigen Situation an“, sagte Schuster und meinte die Aktion in der ersten Minute, als Jan-Niklas Beste im gegnerischen Sechzehner deutlich gehalten wurde und zu Boden ging. Die Pfeife blieb allerdings stumm.

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„Keine klare Linie“: Schuster ärgert sich über Schiedsrichter

„Das, was ich heute bemängele, ist keine klare Linie“, fuhr Schuster bezüglich des Referees fort. Mit Verweis auf den späteren Elfmeter für Leipzig meinte er: „Dann kannst du in dieser Situation auch Elfmeter und Rote Karte zeigen. Das hat mich von Anfang an auf die Palme gebracht und sich durch die 90 Minuten gezogen.“

DAZN-Experte Nils Petersen bezeichnete das Zusammenspiel zwischen Schiedsrichter und VAR als „maximal unglücklich“. Der frühere SC-Stürmer erklärte: „Von Freiburger Seite verstehe ich, dass man in der ersten Minute natürlich sagt, das ist Elfmeter.“

Es hätte insgesamt viele Nickligkeiten und strittige Situationen gegeben, ergänzte Petersen – aber: „Im Endeffekt war kein großer Fehler dabei.“

Im Vorfeld hatte Schuster eindringlich vor der „ungemeinen Wucht“ der Leipziger Offensive gewarnt. RB-Trainer Martin Demichelis betonte wiederum, dass sein Team aus den Niederlagen gegen die Topteams von Bayer Leverkusen und München zu Saisonbeginn gelernt habe: „Wir sind jetzt eine andere Mannschaft“, stellte der Argentinier klar.

Im Vergleich zu den Europacup-Auftritten unter der Woche veränderten beide Trainer ihre Startformationen auf jeweils vier Positionen. Das Spiel begann temporeich, den Tabellennachbarn war das Selbstvertrauen anzumerken. Die erste gefährliche Situation gehörte Freiburg, als Scherhant von der linken Seite flankte – Matanovic köpfte zur Führung ein.

Zwei Elfmeter nach VAR-Einsatz

Leipzig reagierte wütend, Antonio Nusa (13.) und Romulo (15.) scheiterten aus der Distanz an Mio Backhaus. Die 32.600 Zuschauer im Breisgau sahen eine Partie auf hohem Niveau, wobei sich das Geschehen zunehmend ins Mittelfeld verlagerte.

Leipzig hatte nun mehr Ballbesitz, beim nächsten Distanzversuch von Nusa war erneut Backhaus zur Stelle (30.). Dann bekam Neil El Aynaoui kurz vor dem Pausenpfiff den Ball im eigenen Strafraum an den Arm, Schiedsrichter Robin Braun entschied nach Ansicht der Videobilder auf Elfmeter – Eggestein behielt die Nerven.

Kurz nach Wiederbeginn war Braun erneut vor dem Bildschirm gefordert. Die Bilder belegten ein Foul von Scherhant im eigenen Strafraum, Nkunku verwandelte den fälligen Strafstoß. Freiburg aber blieb gut im Spiel, Yuito Suzuki setzte zum spektakulären Solo über den gesamten Platz an – dann stand RB-Keeper Maarten Vandevoordt im Weg (59.).

Großchancen ergaben sich nun auf beiden Seiten: Romulo traf mit seinem Rechtsschuss nur den Außenpfosten (64.), Matanovic schoss aus kurzer Distanz ein wenig zu hoch (69.). Der Unterhaltungswert der Partie blieb hoch, das letzte Wort hatte Leipzig.

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Mit Sport-Informations-Dienst (SID)