Wann kehrt Manuel Neuer auf den Platz zurück? Der Torhüter des FC Bayern verrät, wie weit er mit der Reha schon ist.

Manuel Neuer hat ein Update zu seinem Gesundheitszustand gegeben. Der Torhüter des FC Bayern sprach über seine Fortschritte in der Rehabilitationsphase.

„Es geht mir gut“, erklärte Neuer laut Sky auf einem Fanclub-Besuch in Altomünster in der Nähe von München. Vergangenen Dienstag habe sich der 40-Jährige einer ärztlichen Kontrolle unterzogen. „Die Ärzte waren positiv überrascht“, verkündete Neuer – und gab kurzerhand auch einen Einblick in seine Comeback-Pläne.

Manuel Neuer gibt ein Update zu seiner Verletzung Manuel Neuer gibt ein Update zu seiner Verletzung © IMAGO/ActionPictures

Neuer erklärt Comeback-Plan

„Es ist geplant, dass im Januar wieder auf dem Platz stehe und der Mannschaft helfe“, erklärte er. Rund um die Weihnachtstage seien bereits Torwarttrainingseinheiten geplant.

Während seine Teamkollegen über die Feiertage ausspannen können, wird Neuer an der Säbener Straße weiterhin sein Reha-Programm absolvieren – das hatte auch Sportvorstand Max Eberl bereits angekündigt. „Wenn wir zwischen Weihnachten und Neujahr dann Urlaub haben, dann wird er voll arbeiten müssen, weil im Grunde ja dann sein Comeback ansteht“, erläuterte Eberl.

Brasilien-Bilder sorgten für Wirbel

Die Verletzung von Manuel Neuer hatte zuletzt für reichlich Diskussionen gesorgt. Bilder des Keepers waren durch die Sozialen Medien gewandert, die ihn rund 9000 Kilometer von München entfernt in Brasilien zeigten.

Der FC Bayern hatte die kuriosen Umstände wenig später aufgeklärt: Manuel Neuer habe eine Woche frei bekommen, da „er eh nicht viel machen kann“, wie Max Eberl auf eine entsprechende Frage antwortete.

DEINE MEINUNG

Neuer hatte sich Anfang November im Bundesliga-Spiel gegen Mainz einen Sehnenteilanriss im rechten Fuß zugezogen. Seitdem fällt der Bayern-Torhüter aus – in Neuers Abwesenheit steht Jonas Urbig zwischen den Pfosten.

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